TVN siegt mit Feldspieler im Tor

In einem dramatischen Spiel holt unsere erste Mannschaft den zweiten Dreier in Folge. Dabei startete man denkbar schlecht in die Partie. Lag man doch nach einem Fehlpass im Aufbauspiel bereits nach drei Minuten zurück. Als sich Keeper Patrick Neidhardt nach einer viertel Stunde schwer am Knie verletzte musste nach langer Verletzungsunterbrechung Feldspieler Louis Egeler ins Tor. Es waren keine drei Minuten gespielt als Spielertrainer Marco Werner den Ausgleich erzielte. Nach einem geblockten Seitfallzieher von Kevin Humm war er zur Stelle und schloss eiskalt ins lange Eck ab. Die Gäste gingen nach einer Ecke vermeintlich wieder in Führung. Doch der Schiedrichter entschied korrekterweise auf Stürmerfoul. Das Tor macht dann aber der TVN. Eine Flankenversuch von Raphael Kaya landete bei Quentin Sawall der den Ball in die Mitte gab. Dort stand Johannes Ormos welcher das 2:1 erzielte. Direkt vor der Pause lief ein Maichinger allein aufs Tor zu. Doch Louis Egeler schaffte es ihm den Ball vom Fuß zu luchsen. In der zweiten Halbzeit war man weiterhin gut im Spiel auch wenn die Gäste nun etwas mehr den Ball hatten. Der TVN hatte durch Tim Widmann und Kevin Humm ebenfalls noch kleinere Chancen. In der letzten Viertelstunde die noch mit 8 Minuten Nachspielzeit verlängert wurde musste auch Louis Egeler sich im Tor nochmals mehrmals auszeichnen. Sensationell konnte er aber seinen Kasten sauber halten und so den Sieg für den TVN sichern.