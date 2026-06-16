TVN sichert sich den Klassenerhalt

Topfit zeigt sich Mika Benz nach seiner Verletzungspause und schoß den TVN fast im Alleingang zum Sieg. Mitte der ersten Halbzeit traf er nach überragender Vorarbeit von Kevin Humm zum ersten Mal. Bevor Mika benz nach 38 Minuten eine Flanke von Dennis Singer verwertete hatten Tim Widmann und Kevin Humm bereits die Chance auf das 2:0. Zwei Minuten später scheiterte Mika Benz allein vor dem gegnerischen Keeper, dann folgte das gleiche im Nebringer Strafraum wo Keeper Eduard Spät parieren konnte. Doch noch vor der Pause die Vorentscheidung. kevin Humm legte per Hacke vor auf Mika Benz der auf 3:0 stellte. Direkt nach der Pause hatte Tim Widmann das 4:0 auf dem Fuß, vergab aber kläglich. Beser machte es zwei Minuten später Mika Benz, der damit einen Viererpack schnürte. Nach einer Stunde legte Kevin Humm auf Vorlage von Tim Widmann sogar noch nach. Danach ließ der TVN merklich nach und erlaubte den Gästen erst einen Pfostenschuss und dann den Ehrentreffer zum 1:5.