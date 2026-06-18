TVN schießt schon wieder 5 Tore

Das dritte Mal in Folge gelangen 5 eigene Tore. Da man diesmal wieder den Kasten sauberhalten konnte war es am Ende eine klare Angelegenheit. Der TVN spielte gefällig nach vorne und hatte auch mehrere Chancen. Unter anderem durch Michael Kenedy Ccana Ccoyo oder Louis Egeler. Die Führung aber erst direkt vor der Pause. Einen Freistoß von Dominik Hanisch konnte der Keeper nur nach vorne abwehren. Marc Schramm roch den Braten und brachte in Fuß dazwischen von wo der Ball zu Ccana Ccoyo kam, der erfolgreich abstaubte.

Perfekt startete man mit einem Doppelpack in Halbzeit 2. Erst schickte Dominik Hanisch Louis Egeler die Linie runter, dessen Querpass schob Jakob Egenter zum 2:0 ein. Kurz darauf setzte sich Matthias Müller exzellent durch und bediente Tobias Wetzel, der eiskalt blieb und das 3:0 besorgte. Man blieb weiterhin die spielbestimmte Mannschaft und legte nach rund 70 Minuten nochmals doppelt nach. Zuerst traf Jakob Egenter auf Vorlage von Dominik Hanisch, dann bediente er Matthias Müller traumhaft der den 5:0 Endstand besorgte.