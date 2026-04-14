TVN punktet endlich wieder

Den ersten Punkt nach einem halben Jahr, ausgerechnet wieder gegen Aidlingen holte unsere zweite Mannschaft. Vor allem dank einer starken ersten Hälfte in der man kurz vor der Pause durch Dominik Hanisch, der sich dabei verletzte in Führung ging. Vorausgegangen war ein langer Ball von Niklas Lohner. Die Gastgeber hatten selber zwei Lattentreffer aus der Distanz. Aber auch der TVN hatte Torchancen. Nach der Pause übernahmen die Gastgeber die Kontrolle kamen aus dem Spiel aber zu keinen klaren Möglichkeiten. Allerdings waren sie bei Eckbällen gefährlich. Einer davon führte in der 78. Minute zum Ausgleich. Die beste Nebringer Chance im zweiten Durchgang wurde vom Schiedsrichter fälschlicherweise zurückgepfiffen.