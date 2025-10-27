TVN nutzt wieder seine Chancen nicht

Eine weitere unnötige Niederlage aufgrund der eigenen Chancenverwertung folgte in Maichingen, wo man noch selten Zählbares mitnehmen konnte. So hatte man auch die erste Chance des Spiels durch Mika Benz, das Tor machten dann praktisch im Gegenzug die Gäste. Kurz darauf legten die Maichinger mit einem direkten Freistoß aus 25 Metern, der direkt unter der Latte einschlug, nach. Raphael Kaya, Johannes Ormos und Marcel Vetter hatten vor der Pause bereits Möglichkeiten den TVN wieder ranzubringen. Auch Mika Benz und Niklas Lohner vergaben nach der Pause rießige Chancen. Zudem übersah der Schiedsrichter ein klares Handspiel im Strafraum. Zehn Minuten vor dem Ende dann durch Quentin Sawall mit einem Schuss auf 16 Metern der verdiente Anschluss. Man blieb dran und doch machten die Gastgeber in der 88. Minute das entscheidende 3:1. Vorausgegangen war hier aber eine Abseitsposition. Der TVN kam durch einen verwandelten Elfmeter von Mika Benz nochmal ran. Das war aber leider zu spät.