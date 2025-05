TVN nutzt seine gute Anfangsphase nicht

Gegen einen unbequemen Gegner wäre mehr drin gewesen. Leider verpasste man in einer guten Anfangsphase in der Tim König und Sven Frede gute Chancen hatten, in Führung zu gehen. Die Gastgeber schlugen dann nach knapp 25 Minuten mit ihrer ersten Torchance eiskalt zu. Kurz nach der Pause gelang den Gastgebern dann das 2:0. Der TVN versuchte viel, war im Spiel nach vorne aber zu unsauber und daher ungefährlich. Auf der anderen Seite hatten die Gastgeber auch noch eine sehr gute Chance zu erhöhen.