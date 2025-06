TVN nutzt seine Chancen nicht

Ein Spiegelbild der Saison war das letzte Heimspiel der Saison. Der TVN legte gut los und hatte nach vier Minuten die erste Möglichkeit durch Niklas Lohner. Doch weder er, Tim König(dreimal), Sven Frede oder Tim Widmann konnten ihre teils exzellenten Chancen nutzen. Mit einem schnell ausgeführten Freistoß im Mittelfeld konnten die Kuppinger das einzige Mal in der ersten Halbzeit den Nebringer Strafraum erreichen und trafen prompt zur Halbzeitführung. Auch nach der Pause hatte der TVN die ersten Chancen. Aber weder Tim König noch Tim Widmann konnten diese nutzen. Das machten die Gäste die mit ihren Torschüssen zwei und drei in der Partie direkt zwei weitere Tore erzielten. Der eingewechselte Marvin Rein zeigte es dann seinen Mitspielern wie man freistehend vor dem Tor eiskalt bleibt und erzielte den Anschlusstreffer. Vorausgegangen war ein schöner Pass von Raphael Kaya. In der Folge verteilte man in der Defensive weitere Geschenke und kassierte zwei weitere Gegentore.