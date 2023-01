TVN nur zu elft

Wie auch beim letzten Aufeinandertreffen war der TVN nach kurzfristigen Absagen wieder nur mit 11 Spielern angereist. Da auch kein nomineller Keeper zur Verfügung stand opferte sich Marco Werner und wurde gleich kalt erwischt. So stand es nach vier Minuten bereits 3:0 für Grafenau. Danach fing man sich etwas, war aber weiterhin die unterlegene Mannschaft und kassierte kurz vor der Pause zwei weitere Gegentreffer. Nach der Pause agierte der TVN wie ausgewechselt und war phasenweise die bessere Mannschaft. Doch zuerst erhöhten die Grafenauer noch auf 6:0. Zehn Minuten vor dem Ende dann aber doch der Nebringer Ehrentreffer. Dieser war eine Premiere zugleich.

Und zwar gelang Patrick Stock, bisher nur im Handball glänzend, im Anschluss an einen Freistoß von Daniel Kaiser per Kopf das 1:6