TVN nur in Unterzahl auf Augenhöhe

Leidtragend von den Ausfällen war auch die zweite Mannschaft die mehrere angeschlagene Spieler einsetzen musste um eine Absage zu vermeiden. Das sollte ich im Spiel dann auch rächen, musste der angeschlagene Kapitän Dominik Hanisch bereits früh ausgewechselt werden. Der für ihn eingewechselte Jannik Höpfer verletzte sich bei seinem Comeback direkt wieder am Knie und musste nach einer Stunde den Platz verlassen. Kurz darauf musste Matthias Müller mit einer Platzwunde nach einem Ellenbogenschlag vom Platz und der TVN agierte von da an in Unterzahl. Zu diesem Zeitpunkt lag man bereits mit 0:5 hinten. Komischerweise lief es danach besser und man kassiert "nur" noch ein weiteres Gegentor. In der 80. Minute erzwang man durch konsequentes Anlaufen ein Schönaicher Eigentor. Gegen Ende der Partie wehrte ein Schönaicher Spieler einen Freistoß von Mario Fischer mit der Hand im Strafraum ab. Jener Mario Fischer verwandelte den fälligen Elfmeter dann auch souverän zum 2:6 Endstand aus Nebringer Sicht.