TVN mit schwacher Leistung

Gegen den Tabellenletzten aus Kuppingen musste man sich nach schwacher Leistung geschlagen geben. Die ersten Chancen hatte der TVN durch Mika Benz und Marcel Vetter. Dier erste der Gastgeber nach 20 Minuten hatte dann aber eine ganz andere Qualität. Patrick Neidhardt hielt die Kiste mit einer starken Parade erstmal sauber. 12 Minuten und mehrere Chancen später musste er aber zweimal hinter sich greifen. Das war dann auch die verdiente Halbzeitführung für die Gastgeber.

Man kam besser aus der Kabine und hatte durch einen Lattentreffer von Dennis Singer den Anschluss auf dem Fuß. Er war es dann auch, der das 1:2 von Marcel Vetter mustergültig vorbereitete. Kurz darauf kamen die Gastgeber erstmals in der 2. Halbzeit in Richtung Nebringer Tor. Patrick Neidhardt stoppte dabei den gegnerischen Keeper per Foul. Glück, dass er nur gelb sah. Allerdings verwandelten die Kuppinger den fälligen Freistoß zum 3:1. Das führte auch zum Abebben der Nebringer Überlegenheit. Da half es nicht, dass Mika Benz in der 88. Minute noch einen Elfmeter zum 2:3 verwandelte.