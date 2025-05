TVN macht zu wenig für ein Remis

So., 04.05.2025, 15:00 Uhr

Eine unnötige Niederlage unserer ersten Mannschaft, die bedingt durch individuelle Fehler früh zurücklag. Mika Benz, der kurz zuvor schon eine große Chance liegen ließ gelang in der 24. Minute das 1:2. Obwohl man nun besser ins Spiel fand, kamen die Gastgeber nach dem nächsten individuellen Fehler zum 3:1. Sven Frede gelang kurz nach der Pause der Anschluss. Dies war aber nicht der Auftakt zur Aufholjagd, da man sehr passiv agierte und kurz vor dem Ende in einen Konter lief. Niklas Lohner brachte den TVN in 88. Minute nochmals ran. Dabei sollte es trotz aller Bemühungen aber leider bleiben.