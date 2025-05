TVN macht Maichingen das Leben schwer

Gegen die Mannschaft der Stunde aus Maichingen hielt unsere zweite Mannschaft mehr als ordentlich mit und war in der ersten Halbzeit sogar die bessere Mannschaft. Die einzige gute Chance entschärfte Halil Atay. Die besten Nebringer Chancen hatten Michael Kenedy Ccana Ccoyo und Niklas Lohner. Direkt nach der Pause hatte man auch wieder die erste Chance, das Tor machten nach einer knappen Stunde dann die Gäste. Man merkte der Mannschaft nun auch an, dass man ersatzgeschwächt antrat und nicht mehr entscheidend nachlegen konnte. Trotzdem hatte man die Chancen auf den Ausgleich. Den Gästen gelang 15 Minuten vor dem Ende das 0:2. In der Folge machte man hinten auf, traf aber weder vorne noch ins Tor, noch nutzten die Gäste ihre vielversprechenden Konter. Die beste Nebringer Chance hatte Dominik Hanisch mit einem Freistoß an die Latte.