TVN macht den ersten Schritt

Mit einem am Ende deutlichen 6:2 gelang unserem TVN ein guter Auftakt in die Relegation. Druckvoll gestartet hatte Marco Werner nach drei Minuten die erste Chance. Doch auch die Gäste wurden nach 5 Minuten wie so oft im weiteren Spielverlauf über ihre rechte Angriffsseite gefährlich und trafen die Latte. Die Führung gelang nach einer viertel Stunde Tim König, der nach einem Befreiungsschlag vor dem Keeper am Ball war und diesen ins Tor stupfte. Danach drehten aber die Darmsheimer auf. Schoßen sie erst noch dabei und Marco Werner konnte mit vollem Risiko klären, fiel nach 21 Minuten der Ausgleich. Knapp zehn Minuten später bekam Marco Werner nach einer Grätsche den Ball im Strafraum an die Hand. Zum Glück entschied der Schiedsrichter auf Stützhand. Fünf Minuten später dann aber die zu dem Zeitpunkt verdiente Darmsheimer Führung. Kurz vor der Pause kam der TVN endlich wieder ins Spiel und hatte durch Mika Benz eine Chance. Das Tor machte kurz vor der Pause dann aber Sven Frede mit einem traumhaften Schuß aus 25 Metern in den Winkel. Er war es auch der nach einem Doppelpass mit Tim Widmann in der 46. Minute die abermalige Nebringer Führung erzielte. Man drückte direkt aufs 4:2 Aber sowohl Sven Frede als auch Tim Widmann zielten nicht genau genug. Nach einer Stunde hatte Tim Widmann nach einem Konter aber keine Probleme den Ball nach Querpass von Tim König im Tor unterzubringen. Nun plätscherte die Partie vor sich hin. Zwar kamen die Darmsheimer noch zu einer Kopfballchance, aber spätestens in der 79. Minute und dem Tor von Mika Benz war das Spiel entschieden. Niklas Lohner der dieses Tor vorbereitete hatte, sorgte mit einem platzierten Schuss in der Nachspielzeit für den 6:2 Endstand.