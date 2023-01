TVN leistet sich zu viele individuelle Fehler

Der TVN 2 trat in der ersten Halbzeit als kompakter Defensivverbund im klassischen 4-4-2 auf. Insbesondere Niklas Schrottenholzer ging voran und räumte vor den Abwehrreihen ordentlich auf. Die Gäste aus Holzgerlingen, die für ihr körperliches Spiel bekannt sind, fanden zunächst kein Durchkommen. Zwar war die erste Halbzeit kein Offensivspektakel, der TVN 2 ließ aber auch keinen nennenswerten Torschuss auf das eigene Tor zu. Durch gute Ballgewinne im Mittelfeld konnte man immer wieder die beiden Stürmer durch schnelle Kombinationen in Szene setzen. So war es auch ein Ball aus dem Mittelfeld, der Eduard Spät in Szene setzte. Scheiterte dieser auch noch am Abwehrspieler, so stand Stavros Andreadis da, wo ein Mittelstürmer stehen muss, und versengt den vorher noch abgewehrten Ball zum 1:0 in den Maschen. Niklas musste seiner starken 35 Anfangsminuten Tribut zollen und wurde durch Adem Aktürk ersetzt. Die Auswechslung tat dem Spiel aber keinen Abbruch, sondern belebte das Spiel in der Offensive, sodass der TVN noch zu Chancen zur Erhöhung des Ergebnisses kam.

In der Halbzeitansprache noch auf die Wachsamkeit hingewiesen, kam es kurz nach der Halbzeit wie es kommen musste. Durch einen Kopfballtreffer nach einem Standard konnten die Holzgerlinger den Ausgleich in der 47. Spielminute markieren. Vom Ausgleich beflügelt erhöhte der SpVgg Holzgerlingen daraufhin den Druck. Durch Auswechslung der erfahrenen Außenverteidiger, die bis dahin ein sehr starkes Spiel machen konnten, kam man auf den Außenbahnen aufgrund von Verletzungen zunehmend ins Schwimmen. In der Folge konnte sich der Gegner immer mehr Spielanteile über die Außen erarbeiten. Sinnbildlich hierfür steht das 1:2, wo die Abwehrreihen des TVNs über einen kurzen Doppelpass einfach ausgehebelt wurden. Die Parade des ersten Abschlusses durch Halil Atay wurde leider zur direkten Vorlage für den gegnerischen Stürmer, der den Ball über die Linie stolpern konnte. Der weitere Spielverlauf war durch die Disziplin und die defensive Ausrichtung beider Mannschaften geprägt. So waren Chancen wie bereits in der ersten Halbzeit Mangelware. Die einzige Chance zum 2:2 für den TVN in der 75. Spielminute konnten die Stürmer des TVNs freistehend vor dem Tor der Holzgerlingen nicht im Tor unterbringen. Im Gegenzug folgte die Entscheidung. Nach einem langen Ball auf die linke Außenbahn, ermöglichte ein doppelter Querschläger des TVNs die freie Schussbahn für Philpp Goldschmitt. Der konnte den Sack freistehend zum 1:3 Endstand für die Holzgerlinger zu machen.

Durch individuelle Fehler schlug man sich in der zweiten Halbzeit selbst. Alles in allem bleibt aber eine geschlossene und kompakte Mannschaftsleistung, auf der es sich Aufbauen lässt.