TVN legt Grundstein für den Klassenerhalt

Einen wichtigen und verdienten Sieg landete der TVN beim Auswärtsspiel in Magstadt. Das erste Nebringer Tor erzielte Kevin Humm sehenswert aus 25 Metern. Nach einer halben Stunde gelang Magstadts gefährlichstem Offensivmann der Ausgleich. Kurz musste dieser nach einer dunkelgelbwürdigen Attacke von Jakob Schneider das Feld verletzungsbedingt verlassen. Mit einem wuchtigen Schuss sorgte Dennis Singer noch vor der Pause für die abermalige Nebringer Führung. Direkt nach der Pause überwand Jakob Schneider Aushilfskeeper Halil Atay und es stand 2:2. Quentin Sawall brachte den TVN kurz darauf wieder in Führung. Nach einem Nebringer Freistoß gab es Kopfball Ping-Pon zwischen Dennis Singer und einem Gegner von dem der Ball zum freistehenden Sawall kam, der keine Mühe hatte einzuschieben. Kurz darauf legte Mika Benz mit einem sehenswerten Schuß in den Winkel nach. Als er nach 65 Minuten auf Vorlage von Kevin Humm das 5:2 erzielte war das Spiel vorzeitig für den TVN entschieden und ein wichtiger Grundstein für den Klassenerhalt gelegt.