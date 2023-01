TVN lässt sich den Schneid abkaufen

Gegen die auswärts bis dahin sieglosen Oberjesinger ließ sich der TVN den Schneid abkaufen und verlor am Ende verdient. Es waren keine vier Minuten gespielt, dann trafen die Gäste bereits nach Ecke zur Führung. Nach einer viertel Stunde hatten die Gäste die Chance zu erhöhen, vergaben aber freistehend vor dem Nebringer Tor. Wenn beim TVN nach vorne was ging, dann war stets Marcel Vetter beteiligt. Erst schoß er aus guter Position drüber, dann knapp vorbei. Auch ein aussichtsreicher Freistoß verfehlte das Tor nur knapp. Praktisch mit dem Pausenpfiff nochmals die Riesenchance für die Gäste, welche Marcus Scheurenbrand mit einer Glanztat vereitelte. Direkt nach der Pause ging es direkt so weiter - wieder musste Marcus Scheurenbrand mit einer Glanzparade das nächste Gästetor verhindern. Nach einer Stunde war dann auch Marcus Scheurenbrand machtlos als Marco Werner nach einem Klärungsversuch den Ball ins eigene Tor beförderte. In der Folge hatte der TVN die Chance mit einem Lattenschuss zurück ins Spiel zu kommen. Zehn Minuten vor dem Ende entschied der Schiedsrichter nach einem Zweikampf auf Foulelfmeter für den TVN. Marco Werner deutete aber an, dass er nicht entsprechend gefoult wurde und der Schiedsrichter nahm seine Entscheidung zurück. Somit vergab man die Chance durch unsere sicheren Elfmeterschützen zum Anschluss zu kommen, zeigte sich aber auch gewohnt fair.