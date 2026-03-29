TVN kann sein Niveau nicht über 90 Minuten halten

Nach einer langen Zeit ausgeglichen Partie setzten sich am Ende die Gastgeber doch noch verdient durch. In der ersten Halbzeit war der TVN besser und hatte durch Marcel Vetter und Mika Benz beste Chancen. Die Gastgeber kamen nur zu ungefährlichen Abschlussaktionen.

In der zweiten Halbzeit agierte man nicht mehr so gut und die Gastgeber kamen besser ins Spiel und kamen zu Chancen. Nach einem eigenen Ballverlust gingen die Sindelfinger nach gut 65 Minuten in Führung. Kurz vor Ende lief man in einen Konter und kassierte im eins gegen eins das entscheidende 0:2

Die beste Nebringer Torchance im zweiten Durchgang hatte Jonas Marquardt.