TVN ist chancenlos

Kurzfristige Ausfälle am Sonntagmorgen und nur mit einem Feldspieler im Tor waren keine optimale Startbedingungen beim Gastspiel in Gärtringen. Ein früher Rückstand nach 8 Minuten spielte ebenso nicht in die Karten. So agierte man durchgehend in der Defensive und bekam vor allem das Zentrum nicht dicht. Darüber fielen alle vier weiteren Tore vor der Pause. Zu allem Überfluss hatte sich Aushilfskeeper Tobias Wetzel beim dritten Tor verletzt und konnte sich nur weitere 30 Minuten durschleppen, bevor mit Mark Ladwig ein weiterer Feldspieler ins Tor musste. Zu de Zeitpunkt lag man das aber bereits mit 0:8 in Rückstand. Ein Ehrentreffer war dem TVN auch nicht mehr verwehrt, obwohl Dominik Hanisch und Felix Kopp noch allerbeste Torchancen hatten. Wenigstens gelang es in der Schlussphase eine zweistellige Niederlage zu verhindern.