TVN ist chancenlos

Ersatzgeschwächt angetreten war man chancenlos beim Gastgeber und lag bereits nach zwei Minuten in Rückstand. Mario Fischer und Michael Kenedy Ccana Ccoyo hatten den schnellen Ausgleich auf dem Fuß, bevor die Maichinger nach 2 guten Chancen in der 20.Minute auf 2:0 erhöhten. Jakob Egenter und Christian Mäder hatten postwendend die Chance auf den Anschluss. Das Tor machten aber die Gastgeber. Dominik Hanisch, der einen von Tim Widmann abgewehrten Ball aus 16 Metern im Tor unterbrachte sorgte für den Ehrentreffer, gelang den Gästen in der 45. Minute doch das bereits vorentscheidende 4:1. Nach der Pause legten die überlegenen Gastgeber dann noch drei Tore nach.