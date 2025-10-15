TVN ist chancenlos

Im Heimspiel gegen Aidlingen hatte der TVN nichts zu melden und musste sich am Ende klar und deutlich mit 0:3 beugen. Dabei zeigte der TVN seine erste schwache Leistung in dieser Saison. in der ersten Halbzeit war man noch einigermaßen im Spiel, lag aber trotzdem nach 11 Minuten hinten. Nach einer Stunde erhöhten die Gäste durch einen zweifelhaften Foulelfmeter auf 2:0. Der TVN agierte in der zweiten Halbzeit nicht auf Augenhöhe und kassierte verdient ein weiteres Gegentor, welches auch den Endstand darstellte. Glück hatte man, dass Marcel Betz für eine Notbremse keine rote Karte sah.