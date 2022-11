TVN holt glücklichen Punkt

Nicht mit Ruhm hat sich der TVN beim Auswärtsspiel in Weil bekleckert. Von Beginn an waren die Gastgeber aggressiver in den Zweikämpfen und konnten sich nach einer halben Stunde dafür belohnen. Nach einem Freistoß wurde ein Ball zwar zuerst von der Nebringer Abwehr geklärt. Die folgende Flanke fand aber einen Spieler, der den Ball sehenswert mit der Hacke im Nebringer Tor versenkte. Bis zur Pause konnten die Zuschauer zwar eine überlegene Heimmannschaft aber keine weiteren Torchancen mehr sehen. Direkt nach der Pause unterband erst Stefan Rapp in höchster Not einen Konter, dann kam der TVN etwas besser ins Spiel und hatte eine erste Halbchance durch Pascal Abu Zaid. Es blieb aber auch in der Folge chancenarm, wobei die Weiler die grundsätzlich gefährlichere Mannschaft waren. Wie aus dem Nichts kam in der 78. Minute dann der Nebringer Ausgleich. Einen weiten Ball von Keeper Scheurenbrand, verlängerte Pascal Abu Zaid direkt in den Lauf von Paul Klaus, der vor dem Keeper cool blieb und einschoss. Eine Minute später hätte Pascal Abu Zaid nach einem Konter fast das Spiel gedreht. Alleine vor dem Keeper war sein Abschluss aber zu schwach. Nun nahm das Spiel nochmals an Intensität auf und der TVN war endlich die bessere Mannschaft. Nennenswerte Chancen gab es aber bis zum Schlusspfiff auf keiner Seite mehr.