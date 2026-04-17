TVN hält nur eine Hälfte mit

Nur eine Halbzeit konnte der TVN bei eigentlich nicht übermächtigen Aidlingern mithalten. Lange war recht wenig los in Aidlingen bis Ilirjan Hajdari nach einer halben Stunde mit einem Volleychuss aufregende Minuten einleitete. Die wurden erst minutenlang vom Schuhe binden von Patrick Neidhardt unterbunden und der TVN agierte nach Blessuren von Kevin Humm und Jonas Marquardt immer wieder minutenweise in Unterzahl. Mika Benz hatte in der 38. Minute die beste Nebringer Chance. Einen weiten Ball verlängerte Sven Freide per Kopf in den Lauf von Benz, der allein aufs Tor zusteuerte aber rechts vorbei schoß. Drei Minuten hatte Frede Benz wieder freigespielt. In guter Abschlussposition versuchte er aber Frede wieder zu finden. Da er aber in dessen Rücken spielte verpuffte die Chance mit einem abgewehrten Schuss von der Strafraumkante. In dieser Druckphase hatten die Aidlinger einen Eckball, den sie umgehend nutzten. Direkt nach dem Anspiel hatte Jonas Marquardt auf Pass von Kevin Humm die Chance auf den Ausgleich.

War der Rückstand unglücklich zur Pause noch unglücklich, änderte sich das Spiel in Halbzeit 2 komplett. Die Aidlinger schnürten den TVN in dessen Hälfte und hatten allerbeste Torchancen. Das es eine halbe Stunde bis zum 2:0 dauerte lang zum einen an Patrick Neidhardt, zum anderen an der Aidlinger Unfähigkeit. Zwischenzeitlich verletzte sich auch noch Mika Benz ohne Fremdeinwirkung. Nach 80 Minuten hatte Sven Frede die Chance auf den Anschluss. Nach einer Ecke köpfte er an die Latte. In der Nachspielzeit machte Aidlingen dann den Deckel drauf