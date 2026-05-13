TVN hält gegen Tabellenführer mit

Eine tolle Leistung zeigte man gegen den Tabellenführer. Bereits nach 3 Minuten kam der TVN nach einem Solo von Maximillian Ormos gefährlich vors Maichinger Tor. Zwei Minuten später bediente er Dominik Hanisch, der direkt den Ball satt unter die Latte knallte. Nach und nach übernahmen die Gastgeber die Kontrolle und kamen auch zu 2 sehr guten Chancen. Trotzdem ging der TVN mit einer Führung in die Pause. Nach der Pause lies sich der TVN zu Beginn zu weit nach hinten reindrücken. Als Konsequenz daraus kassierte man in der 55. Minute den Ausgleich. Mit Bällen in die Schnittstelle hatte der TVN Probleme und kassierte nach 65 Minuten das 1:2. Der TVN brach aber nicht wie erwartet in sich zusammen sondern rappelte sich gegen den eigentlichen starken Gegner wieder auf und fand zurück ins Spiel. Leidenschaftlich verteidigte man hinten und rannte immer wieder auch vorne an. So gelang es in den Schlussminuten nochmals Druck aufzubauen. Leider brachte man nur noch Halbchancen zusammen und daher gelang der Ausgleich nicht mehr.