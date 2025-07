TVN hält die Klasse

Die erste Mannschaft des TV Nebringen hat das Relegationsfinale um den Verbleib in der Kreisliga A am vergangenen Samstag auf dem Sportgelände in Kuppingen mit 4:2 gegen den B-Liga-Vertreter TSV Dagersheim III gewonnen. Aber bei hochsommerlichen Temperaturen erlebte die Mannschaft um Marco Werner und die TVN-Anhänger unter den rund 400 Zuschauern einen buchstäblichen „Ritt auf der Rasierklinge“. Im Gegensatz zum in fast allen Bereichen überzeugenden 6:2-Sieg im ersten Finale in Oberjesingen gegen den TV Darmsheim II taten sich die Werner-Schützlinge gegen die gut stehende Dagersheimer Dritte schwer. Der Gegner hatte vom Anpfiff weg mehr Spielanteile und erspielte sich gute Abschlussmöglichkeiten. Nach einem berechtigten Foulelfmeter stand es 0:1 aus Nebringer Sicht (10.) und nach einer Gelb-Roten Karte gegen Iliran Hajdari (31.) geriet das Team in Unterzahl, früh schienen die Felle davonzuschwimmen.

Kurz vor der Halbzeit gelang der TVN-Elf einmal ein gelungener Spielzug, den Mika Benz kaltschnäuzig zum 1:1 verwandelte (45.+1). Damit nicht genug. In der zweiten Minute der Nachspielzeit leistete sich ein Dagersheimer ein wiederholtes Foulspiel und musste ebenfalls mit Gelb-Rot vom Platz. Die Gleichzahl war wiederhergestellt.

Nach Wiederanpfiff machte der TVN Druck, war die dominante Mannschaft, vergab aber allzu hektisch über lange Zeit beste Chancen. Dennoch ließen sich die Werner-Schützlinge nicht beirren und der eingewechselte Niklas Lohner markierte den umjubelten 2:1-Führungstreffer (77.). Im direkten Gegenzug handelte man sich aber erneut einen Foulelfmeter ein, den Michael Bauser zum 2:2 verwandelte. Nebringen schüttelte sich kurz und griff weiter an. Als Raphael Kaya im Dagersheimer Strafraum fast an der Auslinie zu Fall gebracht wurde, gab es den nächsten Strafstoß, den Mika Benz sicher zum 3:2 verwandelte (85.). Als alle schon den Abpfiff herbeisehnten, überlistete Raphael Kaya in der Nachspielzeit mit einem hohen Ball noch den weit aus dem Tor geeilten Dagersheimer Torhüter zum 4:2. Dann folgte der Abpfiff und der Jubel kannte keine Grenzen. Das Nebringer Team hat eine schwierige und durch zahlreiche Verletzungsausfälle gezeichnete Saison in der Kreisliga A auf den letzten Metern noch gerettet. Spielertrainer Marco Werner brachte es auf den Punkt: „Wir freuen uns über den Klassenerhalt, nicht über die Saison.“