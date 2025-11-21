TVN gelingt wichtiger Sieg

Ein wichtiger Sieg gelang gegen den Aufsteiger aus Magstadt. Man hatte bereits früh durch Mika Benz, Raphael Kaya und Marcel Vetter beste Chancen in Führung zu gehen. Das Tor gelang dann aber Mika Benz auf überragende Vorlage von Quentin Sawall. Kevin Humm hatte fast direkt darauf die Möglichkeit auf 2:0 zu erhöhen. Dafür kassierte man zehn Minuten später den Ausgleich nach einer Ecke. Selber war man dann nach der Pause auch nach einer Ecke erfolgreich. Und zwar nickte Marco Werner eine Ecke von Marcel Vetter zur abermaligen Führung ein. Abermals nach einer Ecke erzielte Johannes Ormos zehn Minuten später aus dem Gewühl das vorentscheidende 3:1. Tim Widmann hätte kurz darauf alles klar machen können. So musste man aber nochmal zittern. Zwar verhinderte Patrick Neidhardt mit guten Paraden lange das 2:3, welches in der Nachspielzeit dann doch noch fiel.