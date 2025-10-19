TVN gelingt wichtiger Sieg

Gegen den TV Gültstein gelang endlich mal wieder ein Sieg. Der TVN kam gut in die Partie und ging nach einer viertel Stunde durch Jonathan Köcher in Führung. Nach einer halben Stunde konnte Mika Benz nachlegen. Einen weiten Ball von Raphael Kaya köpfte er über den herausstürmenden Keeper ins Netz. Doch nur zwei Minuten später der Anschlusstreffer für die Gäste. Das war gleichzeitig auch der Halbzeitstand. Direkt nach der Pause hatte Niklas Lohner die große Chance auf 3:1 zu erhöhen. Nach knappe einer Stunde hatte man dann Glück, dass der TVG es nicht ausnutzen konnte, dass Patrick Neidhardt einen eigentlich schon sicheren Ball fallen lies. Ein paar Minuten später parierte selbiger Neidhardt einen Gültsteiner Kopfball stark und verhinderte den Ausgleich. Acht Minuten später war er, wieder bei einem Eckball machtlos. Doch der TVN wollte den Sieg. Kevin Humm scheiterte am Pfosten und im folgenden Nachsetzen wurden Johannes Ormos zu Boden gestoßen. Den fälligen Elfmeter verwandelte Mika Benz sicher. Dennis Singer hätte nach einem Konter für Ruhe sorgen können, schoß aber freistehend am Tor vorbei. So musste der TVN noch etwas zittern bis der Sieg unter Dach und Fach war.