Spielbericht

TVN gelingt überraschender Sieg

KL B8 Stuttgar/Böbl.
Aidlingen II
TV Nebringen II
So., 28.09.2025, 13:00 Uhr
TV Nebringen
TV NebringenTV Nebringen II
Spvgg Aidlingen
Spvgg AidlingenAidlingen II
3
1
Abpfiff

Im Heimspiel gegen Aidlingen gelang der erste Saisonsieg. Dabei startet man denkbar schlecht als Keeper Eduard Spät mit einem Schuss aus 45 Metern überrascht wurde.
Nach einer viertel Stunde aber der Ausgleich durch einen Abstauber von Michael Kenedy Ccana Ccoyo. Die Führung erzielte dann Mario Fischer, der zuvor bereits eine gute Chance vergeben hatte. Für den Halbzeit- und später auch Endstand sorgte David Kuwert der eine Flanke von Pascal Häckl direkt abnahm und verwandelte. In der zweiten Halbzeit hatten die Gäste zwar deutlich mehr Ballbesitz, der TVN verteidigte aber leidenschaftlich die Führung.

Marc SchrammAutor