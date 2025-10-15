TVN gelingt überraschender Sieg

Im Heimspiel gegen Aidlingen gelang der erste Saisonsieg. Dabei startet man denkbar schlecht als Keeper Eduard Spät mit einem Schuss aus 45 Metern überrascht wurde.

Nach einer viertel Stunde aber der Ausgleich durch einen Abstauber von Michael Kenedy Ccana Ccoyo. Die Führung erzielte dann Mario Fischer, der zuvor bereits eine gute Chance vergeben hatte. Für den Halbzeit- und später auch Endstand sorgte David Kuwert der eine Flanke von Pascal Häckl direkt abnahm und verwandelte. In der zweiten Halbzeit hatten die Gäste zwar deutlich mehr Ballbesitz, der TVN verteidigte aber leidenschaftlich die Führung.