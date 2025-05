TVN gelingt keine Überraschung

Unsere erste Mannschaft musste sich mit 0:1 geschlagen geben. In der Anfangpshase dominierten die Gäste und gingen verdient in Führung. Anschließend kam der TVN besser ins Spiel und neutralisierte die Begegnung und kam gegen Ende der ersten Halbzeit durch Sven Frede und Tim König zu guten Möglichkeiten.

Auch nach der Pause war es eine ausgeglichene Begegnung in dem die Gäste drei gute Chancen hatten. Der TVN hatte durch Tim König und Johannes Ormos auch gute Ausgleichschancen. Die beste aber vergab Marco Werner in der 90. Minute, sodass man sich nicht mit einem Punktgewinn belohnen konnte.