TVN gelingt Kantersieg

Ein wichtiger Sieg im Abstiegskampf gelang gegen Gärtringen. Hatte Mika Benz nach 30 Sekunden die Führung auf dem Fuß, agierte man zunehmend fahrig. Auf dem holprigen Platz verteilte man so auch früh an die Gäste Geschenke, die das nach einer viertel Stunde ausnutzen konnten. Erst nach einer halben Stunde wurde man wieder zielstrebiger. Vergab Jannik Höpfer erst noch, drehten er und Jonas Marquardt das Spiel noch vor der Pause. Jannik Höpfer war es auch der den Elfmeter zum vorentscheidenden 3:1 herausholte, den Mika Benz in der 53. Minute verwandelte. Spätestens nach einer Stunde und dem Kopfballtor von Johannes Ormos war die Partie entschieden. Mika Benz per Foulelfmeter, Niklas Lohner und abermals Mika Benz schraubten das Ergebnis dann noch in die Höhe