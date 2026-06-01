TVN gelingt ein wichtiger Sieg

Ein eminent wichtiger Sieg gelang dem TVN im Spiel gegen den direkten Nachbarn aus Kuppingen.

Mit spielentscheidend war sicher der Platzverweis für den gegnerischen Keeper nach 23 Minuten für ein Foulspiel außerhalb des Strafraums gegen Tim Widmann, der von Marco Werner geschickt wurde. Den fälligen Freistoß verwandelte Sven Frede leicht abgefälscht zur Nebringer Führung. Zuvor hatten sowohl die Kuppinger nach einer Ecke als auch der TVN durch Kevin Humm gute Chancen zur Führung gehabt. Nach der Führung setzte der TVN immer wieder entschieden nach, so auch bei den beiden Toren von Dennis Singer in der 33. und 37. Minute, wo ein Nebringer Ballgewinn kurz zuvor in der gegnerischen Hälfte passierte. Als Tim Widmann in der 42. Minute gar auf 4:0 erhöhte, schien das Derby bereits entschieden. Die Vorlage kam vom ehemaligen Kuppinger Kevin Humm, der einen weiten Ball von Raphael Kaya überlegte querlegte.

Nach der Pause kamen die Gäste besser in die Partie und zeigten sich zweikampfstark. Der TVN brauchte 10 Minuten bis zur ersten nennenswerten Offensivaktion, die aber harmlos war. Kurz darauf hatten auch die Gäste die erste gute Aktion im zweiten Durchgang. Keeper Eduard Spät konnte zur Ecke klären. Doch nur eine Minute später durch einen unnötigen Ballverlust im Aufbauspiel brachte man die Gäste in Position die sich nicht bitten ließen und das 1:4 erzielten. Der TVN agierte nun fahrig und nervös und kassierte zehn Minuten später das nächste Gegentor. Tim Widmann erlöste den TVN in der 82. Minute nach einer Vorlage von Ilirjan Hajdari mit dem 5:2. In der Nachspielzeit trafen dann die Gäste nochmal.