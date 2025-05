TVN gelingt ein wichtiger Dreier

So., 11.05.2025, 15:00 Uhr

Ein wichtiger Sieg für unseren TVN, der nach 2 Minuten gleich auf dem falschen Fuß erwischt wurde und entsprechend verunsichert eine sehr schwache Anfangsphase spielte, die aber zum Glück kein weiteres Gegentor zur Folge hatte. Nach und nach kam man besser ins Spiel und hatte durch Jannik Höpfer zwei riesige Möglichkeiten zum Ausgleich. Direkt vor der Pause köpften die Gastgeber nach einem Freistoß noch an die Latte des Nebringer Gehäuses. Direkt nach der Pause traf Jannik Höpfer dann aber nach blitzsauberer Vorlage von Sven Frede zum Ausgleich. Hinten wurde es kurz darauf brenzlig als Patrick Neidhardt nach einem Eckball den Ball nochmals fallen ließ und die Gäste da fast die abermalige Führung erzielen konnten. So war es kurz darauf der TVN der durch Mika Benz, schön von Quentin Sawall bedient den Ball überlegt im Tor unterbrachte. Maichingen hatte in der Folge zwei sehr gute Ausgleichschancen, das Tor machte aber wieder der TVN. Max Ormos mit seinem ersten Ballkontakt prüfte den Keeper, dessen abgewehrter Ball brachte Niklas Lohner zum umjubelten 3:1 im Tor unter. Dies sollte zugleich auch der Endstand sein.