TVN bricht komplett ein

Eine verdiente Niederlage nach 60 sehr schwachen Minuten die an Arbeitsverweigerung grenzten. Dabei war man die ersten 30 Minuten die bessere Mannschaft und hatte zwei hochkarätige Möglichkeiten durch David Kuwert. Nach dem 0:1 in der 39. Minute brach man komplett ein und kassierte noch in der ersten Halbzeit zwei weitere Gegentore. Ein weiteres Gegentor später erzielte Eduard Spät aus dem Gewühl das 1:4. In Überzahl gelang Eduard Spät auf Vorlage von Tim Widmann sein zweiter Treffer. Kurz vor dem Ende verursachte Theo Förster noch einen Elfmeter und flog ebenfalls vom Platz. Der fällige Elfmeter zum 5:2 war dann auch die letzte nennenswerte Aktion des Spiels.