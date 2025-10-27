TVN betreibt Chancenwucher

Aufgrund massivem Chancenwucher in der zweiten Halbzeit verlor man das Heimspiel gegen Gültstein. Bereits nach 3 Minuten hatte man zwei gute Chancen in Führung zu gehen. Das Tor machten nach 8 Minuten aber die Gäste. Direkt im Gegenzug holte Dominik Hanisch direkt von der Mittellinie einen Eckball raus, dem ein guter Kopfball von Tim Widmann folgte. Die nächste Nebringer Torchance hatte dann Tim Neuffer. Die beiden waren dann auch die Hauptverantwortlichen für den verdienten Ausgleich. So traf Tim Widmann nach einem Doppelpass zwischen den beiden. Direkt danach lief Tim Widmann allein aufs Tor zu, vergab aber. Das rächte sich, trafen die Gäste nach einer feinen Einzelaktion zur abermaligen Führung. Nach 41 gespielten Minuten pfiff, der in Eile zu scheinende Schiedsrichter zum Pausentee. Nach gut 65 Minuten dann der überfällige Ausgleich durch Tim Widmann der zuvor schon mehrere hochkarätig Chancen vergeben hatte und zudem Tim Neuffer auch ein sicheres Tor klaute, welches nun wegen Abseits abgepfiffen wurde. Maximillian Ormos hatte die Führung auf dem Fuß, leider nur platziert aber nicht scharf genug. Kurz danach wurde ein Kopfball von ihm auf der Linie geklärt. Der TVN rannte weiter an und kassierte drei Minuten vor dem Ende durch einen Konter das unverdiente 2:3. Maximilian Ormos hätte kurz darauf per Kopf fast das 3:3 erzielt. Sein Kopfball ging aber haarscharf am Gehäuse vorbei