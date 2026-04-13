TVN belohnt sich nicht

Eine teils richtig starke erste Halbzeit reichte nicht in Oberjesingen etwas mitzunehmen. Die beste Möglichkeit hatte in der ersten Halbzeit der im Moment glücklose Sven Frede. Er war schon am Torwart vorbei doch der Abwehrspieler kratzte den Ball noch spektakulär von der Linie. Somit ging es torlos in die Kabine, aus der der TVN dann schlecht wieder rauskam. Direkt nach der Pause kassierte man nach einem Standard ein Kopfballgegentreffer, fünf Minuten später nach einem langen Ball gar das 0:2

Eingeleitet von einem schönen Pass von Raphael Kaya über den Verteidiger kam der TVN in der 57. Minute nochmals ran. Mika Benz verwertete die Vorlage vom Kapitän ansatzlos zum 1:2. Auf schwierigen Platzverhältnissen versuchte man noch viel um den Ausgleich zu erzielen. Dieser wollte nicht gelingen. Stattdessen gelang den Gastgebern nach 82 Minuten im Anschluss an einen Standard durch einen abgefälschten Schuss das entscheidende 3:1