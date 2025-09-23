TVN belohnt sich in Drangphase nicht

Gegen den Bezirksligaabsteiger musste man eine unverdiente Niederlage einstecken. Dabei startete man bereits ersatzgeschwächt äußert schlecht in die Partie. Bereits in der ersten Spielminute kassierte in Folge eines Freistoßes das 0:1. In den nächsten zehn Minuten verletzten sich direkt zwei weitere Spieler. Im Anschluss neutralisierten sich beide Mannschaften und es gab auf beiden Seiten ähnliche gut Torchancen. Die besten auf Nebringer Seite waren Kopfbälle von Marco Werner und Johannes Ormos. In der 53. Minute gelang Marco Werner per Kopf nach einer abgewehrten Ecke der Ausgleich. Danach drehte der TVN auf und hatte unter anderem durch Mika Benz, Marco Werner und Tim Widmann mehrere hochkarätige Torchancen. Nach knapp 65 Minuten kamen die Gäste dann auch wieder ins Spiel, sodass Marco Werner in höchster Not klären musste. In einer nun hitziger werdenden Partie gelang den Gästen in der 82. Minute der Lucky Punch. Nach einer Ecke wurde Johannes Ormos am Rücken angeköpft, von wo der Ball ins Nebringer Tor trudelte. der TVN kam zu keinen weiteren Torchancen, aber durch Andre Lupo und den für ihn eingewechselten Loris Killinger zu zwei weiteren Verletzten.