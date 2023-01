TVN bekommt zu einfache Gegentore

Ohne nominiellen Torwart angetreten lag man bereits nach wenigen Minuten zurück. Nach zehn Minuten lief man in einen Konter und der gegnerische Stürmer traf platziert ins Eck -0:2. Anschließend kam man aber besser in die Partie. Nachdem Marcel Betz und Dominik Gauß erste Chancen vergaben, gelang Marcel Betz in der 21. Minute auf Vorlage von Stavros Andreadis der verdiente Anschlusstreffer. Zehn Minuten später verlor Jens Egeler 20 Meter vor dem Tor den Ball und der Gegner schaltete schnell und stellt den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her. Direkt danach fast die Vorentscheidung, der Oberjesinger köpfte aber freistehend am Nebringer Tor vorbei. Dabei blieb es bis zur Pause und ließ dem TVN somit weiterhin die Chance zu punkten. In der zweiten Halbzeit enttäuschte der TVN lange und lag eine viertel Stunde vor dem Ende mit 1:5 zurück. Dann aber drehte der TVN nochmals auf. Von Marcel Betz bedrängt beförderte ein Abwehrspieler den Ball ins eigene Tor. Nur eine Minute später erzielte Jens Egeler mit dem Rücken nach einer Ecke von Marcel Betz das 3:5. Der TVN war nun drauf und dran das vierte Tor zu schießen, lief aber in einen Konter und kassierte das 3:6. Direkt danach hatte Louis Egeler nochmals die Riesenchance per Kopf. Dies war dann aber auch die letzte Aktion des Spiels.