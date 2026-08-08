Tvgg. und SC Olympia vor heißem Lorscher Stadtderby

Beide Mannschaften sind unterschiedlich in die neue Spielklasse gestartet. Die Tvgg. nahm beim 1:1 bei der SG Langstadt/Babenhausen direkt einen Punkt mit. Wie aussagekräftig dieser Auftakt für den Leistungsstand tatsächlich war, kann Trainer Martin Weinbach allerdings noch nicht genau einschätzen. „Ich habe schon den Eindruck, dass wir gut vorbereitet sind“, sagt er. Durch die rund 60-minütige Überzahl sei die Partie allerdings nur bedingt ein Gradmesser gewesen. Vor dem Derby formuliert Weinbach sein Ziel dafür umso klarer: „Grundsätzlich erwarte ich, dass wir gewinnen.“ Personell kann er nahezu aus dem Vollen schöpfen, nur ein Spieler fehle.