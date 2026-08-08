Tvgg. und SC Olympia vor heißem Lorscher Stadtderby

Lorsch. Stadtderby, Aufsteigerduell und gleich zu Beginn der Fußballsaison ein Spiel mit besonderer Bedeutung: Wenn die Tvgg. Lorsch am Sonntag (15 Uhr/LIVE im Echo-Stream) den SC Olympia Lorsch empfängt, treffen die beiden Mannschaften erstmals nach dem gemeinsamen Aufstieg in die Gruppenliga wieder aufeinander. In der Vorsaison hatte die Turnvereinigung beide Derbys für sich entschieden, das jüngste deutlich mit 3:0.
Beide Mannschaften sind unterschiedlich in die neue Spielklasse gestartet. Die Tvgg. nahm beim 1:1 bei der SG Langstadt/Babenhausen direkt einen Punkt mit. Wie aussagekräftig dieser Auftakt für den Leistungsstand tatsächlich war, kann Trainer Martin Weinbach allerdings noch nicht genau einschätzen. „Ich habe schon den Eindruck, dass wir gut vorbereitet sind“, sagt er. Durch die rund 60-minütige Überzahl sei die Partie allerdings nur bedingt ein Gradmesser gewesen. Vor dem Derby formuliert Weinbach sein Ziel dafür umso klarer: „Grundsätzlich erwarte ich, dass wir gewinnen.“ Personell kann er nahezu aus dem Vollen schöpfen, nur ein Spieler fehle.
Der SC Olympia erlebte beim 2:4 gegen den SV Groß-Bieberau dagegen zwei völlig unterschiedliche Halbzeiten. Zur Pause führte der Aufsteiger verdient mit 2:0, danach drehte der Gegner die Partie. „In der ersten Halbzeit hat man gesehen, dass wir mithalten können“, sagt Trainer Dylan Weijten. Danach habe seine Mannschaft „das erste Lehrgeld in der Gruppenliga bezahlt“, weil sie aufgehört habe, konsequent Fußball zu spielen.
Nun wartet das Derby. Die Erinnerungen an die vergangene Saison sind bei der Olympia noch präsent. „Natürlich wollen wir nach dem 0:3 vom letzten Jahr etwas gutmachen“, sagt Weijten. Damals sei seine junge Mannschaft von der Kulisse und der physischen Präsenz der Tvgg. beeindruckt gewesen. Dieses Mal erwartet er ein anderes Auftreten: „Wir haben sehr gut gearbeitet und ich denke, dass wir ein ganz anderes Gesicht zeigen können.“
Dabei dürften nicht nur die Emotionen für ein heißes Derby sorgen. Wegen der angekündigten hohen Temperaturen haben die Fußballkreise Darmstadt und Groß-Gerau ihre Partien auf Kreisebene bereits abgesagt. In der Gruppenliga soll dagegen gespielt werden, beide Teams bereiten sich dann auch aufs Derby vor – unter entsprechend schweißtreibenden Bedingungen.