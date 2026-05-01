TVG fordert Türk Gücü - Schlüsselspiele in Sallach und Walkertshofen

Im Optimalfall könnte Türk Gücü Straubing bereits am Sonntag die Meisterschaft feiern. – Foto: Harry Rindler

Der 28. Spieltag der Bezirksliga West könnte unter Umständen bereits die Entscheidung zugunsten von Türk Gücü Straubing im Titelrennen bringen. Dazu müsste allerdings der FC Ergolding am Samstag beim FC-DJK Simbach verlieren und der Spitzenreiter tags darauf sein Heimspiel gegen den TV Geisenhausen für sich entscheiden. Bereits heute Abend (Anstoß 18 Uhr) will sich der ATSV Kelheim mit einem Sieg beim ASCK Simbach seine Minimalchance auf Platz zwei aufrecht erhalten. Das Schlusslicht kämpft seinerseits mit Geisenhausen und der TuS Pfarrkirchen (zuhause gegen den FSV VfB Straubing) gegen den direkten Abstieg in die Kreisliga. Das beste Team aus diesem Trio "darf" wohl in die Relegation. Zwei direkte Duelle im Tabellenkeller steigen in Walkertshofen (gegen Plattling) und Sallach (gegen Falkenberg).

Kevin Grobauer (Spielertrainer ASCK Simbach): "Viel gibt es nicht mehr zu sagen. Die Marschrichtung ist klar: wir haben noch drei Endspiele, um irgendwie den letzten Relegationsplatz zu erreichen. Deshalb müssen wir punkten - egal wie der Gegner heißt. Blackouts wie gegen Simbach dürfen uns nicht mehr passieren."

Personal: Es fehlen Moritz Pointner und Volodymyr Yuzefiv.

Christian Gottschalk (Sportlicher Leiter ATSV Kelheim): "Unsere längste Auswärtsreise führt uns am 1. Mai nach Simbach, wo die Stimmung besonders angespannt sein dürfte. Der ASCK kämpft mit aller Kraft um den Klassenerhalt und braucht dringend jeden Punkt gegen den Abstieg. Das bedeutet für uns, dass wir mit einem hochmotivierten und vermutlich sehr aggressiven Gegner rechnen müssen. Schon im Hinspiel haben sie uns früh mit zwei Toren überrascht, deshalb ist volle Konzentration gefragt. Wir dürfen den Gegner keinesfalls unterschätzen und müssen von Anfang an wach und entschlossen auftreten. Besonders sollten wir ein Auge auf den schnellen Wintertransfer Adrian Feil werfen, der sicherlich für einige gefährliche Momente sorgen wird. Unser Ziel ist klar: wir wollen schönen und engagierten Fußball zeigen und so viele Punkte wie möglich mit auf die lange Heimreise nehmen."

Personal: Die Kaderzusammenstellung bleibt ähnlich wie beim letzten Spiel.





Daniel Ritzinger (Spielertrainer FC-DJK Simbach): "Die Erleichterung nach dem verdienten Heimsieg war natürlich riesengroß. Die kommende Aufgabe könnte mit Ergolding allerdings auch nicht größer sein. Wenn sie ihre gut Form bestätigen, wird es verdammt schwer. Sollten sie uns aber etwas anbieten, müssen und werden wir da sein." Personal: Kapitän Florian Wiese kehrt ins Aufgebot zurück. Dafür hat sich Oliver Preiss in den Urlaub verabschiedet und steht ebenso wie die Langzeitverletzten nicht zur Verfügung.

Michael Heckner (Trainer FC Ergolding): "Simbach hat vergangene Woche den Klassenerhalt praktisch klar gemacht, was mich freut, weil dort die Fußballwelt noch so ist wie ich mir das vorstelle. Sie haben viele einheimische Spieler, die sich in den Verein einbringen. Wir müssen unsere Leistung bestätigen, um bei der Musik dabei zu bleiben." Personal: Donlan Osei-Tutu hat sich gegen Straubing das Kreuzband gerissen und wird bis Jahresende ausfallen. Adam Musaev ist am Dienstag im Training umgeknickt und wird voraussichtlich ebenfalls fehlen. Ibrahim Mulaj ist noch leicht angeschlagen, ein Einsatz ist aber möglich. Oliver Steil konnte die ganze Woche voll trainieren und kehrt somit in den Kader zurück.



Ergoldings Donlan Osei-Tutu zog sich in dieser Szene einen Kreuzbandriss zu. – Foto: Antun Bosnjakovic









Morgen, 14:00 Uhr TuS 1860 Pfarrkirchen Pfarrkirchen FSV VfB Straubing Straubing 14:00 live PUSH

Josef Burmberger (Sportlicher Leiter TuS Pfarrkirchen): "Am Samstag kommt mit dem FSV VfB Straubing eine richtig starke Mannschaft zu uns an die Rennbahn. Seit unserem letzten Aufeinandertreffen ist bei den Gästen richtig was passiert. Sie hatten zuletzt neun Spiele in Folge erfolgreich absolviert. Nachdem Ergolding diesen Lauf letzte Woche unterbrochen hat, hoffen wir, dass auch wir uns dort einreihen und zumindest einen Punkt holen können." Personal: Wer spielen kann, entscheidet sich erst am Samstag.

Pavel Panafidin (Spielertrainer FSV VfB Straubing): "Am Samstag geht es für uns nach Pfarrkirchen. Für uns geht es tabellarisch um nicht mehr allzu viel, trotzdem wollen wir die Saison so weit oben wie möglich abschließen. Wir wollen an die zweite Halbzeit aus dem Ergolding-Spiel anknüpfen und dieses Mal über die gesamte Spielzeit eine gute Leistung zeigen." Personal: Spielertrainer Pavel Panafidin, Julian Weber, Leon Jedlicka, Tom Liebherr und Arian Ramadani stehen auf der Ausfallliste.







Morgen, 14:00 Uhr SV Sallach Sallach SC Falkenberg Falkenberg 14:00 PUSH

Markus Biersack (Spielertrainer SV Sallach): "In Kelheim konnten wir keinen Bonuspunkt einfahren. Jetzt stehen drei absolute Endspiele gegen direkte Konkurrenten auf dem Programm. Falkenberg ist mit Sicherheit eine unangenehme Mannschaft, gegen die wir vor allem körperlich gut dagegenhalten müssen. Zuhause zählt hier nur ein Sieg, um den Gegner auch nochmal richtig in den Abstiegskampf reinzuziehen." Personal: Der Kader bleibt gegenüber der Vorwoche unverändert.

Christian Kagerer (Trainer SC Falkenberg): "Für uns steht ein ganz ganz wichtiges Spiel an. Wir wollen in Sallach unbedingt punkten, um unsere Situation zu verbessern. Dafür werden wir 90 Minuten lang alles geben." Personal: Bis auf Dominik Maierhofer sind alle Mann an Bord.





So., 03.05.2026, 14:00 Uhr SV Türk Gücü Straubing TG Straubing TV Geisenhausen Geisenhausen 14:00 live PUSH

Asllan Shalaj (Spielertrainer Türk Gücü Straubing): "Nachdem wir die englische Woche erfolgreich mit neun Punkten abgeschlossen haben, wollen wir zuhause gegen Geisenhausen nachlegen. Für den TV geht es um alles, deshalb werden wir es mit einem Gegner zu tun haben, der alles dafür tun wird, um Punkte mitzunehmen." Personal: Für Lefter Cuku (Außenbandriss), Adrion Rexhepi (Außenbandanriss) und Lorik Ajeti (Nasen-OP) ist die Saison wohl beendet. Michael Suri weilt im Urlaub, Rayan Farjallah muss nach einer Weisheitszahn-OP ebenso passen.

Thomas Ertl (Abteilungsleiter TV Geisenhausen): "Gegen Aiglsbach haben wir wieder mal unser anderes Gesicht gezeigt. In den ersten 30 Minuten haben wir zwei Topchancen und einen Elfmeter vergeben und hinten sind wir nicht stabil genug. So kann man in dieser Liga einfach keine Punkte holen. Nun gilt es den Mund abzuputzen und auf die guten Leistungen von Neufraunhofen und zuhause gegen Pfarrkirchen aufzubauen. Wir fahren als krasser Außenseiter zum Tabellenführer. Mit einem sehr dezimierten Team wollen wir versuchen, dem Gastgeber Paroli zu bieten und das Spiel so lange wie möglich offen zu halten." Personal: Der Kader von Coach Gerhard Bogner ist sehr ausdünnt. Neben den vier Dauerverletzten fehlen auch Josef Kaschel (Bänderverletzung), Daniel Stich (Handbruch), Michael Eller (Mittelfußbruch), Jonas Königbauer (Knie) und voraussichtlich Markus Luginger.







So., 03.05.2026, 14:00 Uhr TV Aiglsbach Aiglsbach TV Schierling Schierling 14:00 PUSH

Dominik Huber (Co-Spielertrainer TV Aiglsbach): "Schierling spielt eine tolle Saison und ist im Umschaltspiel sehr gefährlich. Wichtig für uns wird sein, leichte Ballverluste zu vermeiden und sich uns bietende Chancen konsequent zu Ende zu spielen. Sollten wir das schaffen, ist auch etwas drin." Personal: Dominik Huber und Fabian Rasch fallen aus. Dafür ist Markus Lindauer wieder zurück.

Dominik Salzberger (Trainer TV Schierling): "Am Sonntag erwartet uns ein schweres Auswärtsspiel in Aiglsbach. Gegen eines der offensivstärksten Teams der Liga und einen Manfred Gröber in Topform dürfen wir uns in der Defensive nicht viele Fehler erlauben, um etwas Zählbares mit nach Schierling zu nehmen." Personal: Luca Kuntze, Noa Heininger, Simon Berzl, Nicolas Reichl und Richard Aumeier können nicht mitwirken.







Christian Endler (Trainer SV Neufraunhofen): "In Schierling waren wir extrem effektiv und haben aus vier Chancen und zwei Tore gemacht. Gegen den Ball haben meine Jungs extrem gut gearbeitet und kaum etwas zugelassen. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir all unsere Ausfälle so gut wegstecken. Meine Mannschaft betreibt Woche für Woche einen hohen Aufwand, um das Spiel auf ihre Seite zu ziehen. Da der Kader immer wieder schrumpft, fahren wir seit vielen Wochen auf der letzten Rille. Aber sie sind so gierig, die Saison positiv abzuschließen, das muss man ihnen hoch anrechnen. Auch gegen Langquaid wollen wir wieder alles investieren, um unseren Tabellenplatz zu verbessern." Personal: Dion Rexhepi musste in Schierling mit einem Muskelfaserriss nach 20 Minuten runter und gesellt sich ins Lazarett. Wer letztendlich auflaufen kann, entscheidet sich erst am Spieltag.

Matthias Eisenschenk (Trainer TSV Langquaid): "Am Sonntag erwartet uns ein schwieriges Auswärtsspiel - aufgrund unseres Gegners und auch aufgrund unserer Personalsituation. Ich hoffe, dass wir trotzdem gut Paroli bieten und einen Punkt mitnehmen können." Personal: Mit Noah Langner, Kevin Kandsperger, Michael Schwank, Leon Schlegel, Korbinian und Benedikt Köppel, Florian Brunner, Alex Santander Munoz und Markus Weiherer fällt fast eine komplette Startelf aus. Zudem sind die Einsätze von Aaron Bice und Dennis Kandsperger noch fraglich.



Nach dem Totopokal-Triumph wartet auf Christian Brandl und seinen FC Walkertshofen das vorentscheidende Ligamatch gegen Plattling. – Foto: Alfred Brumbauer





