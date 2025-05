TVE Nordwohlde stellt Weichen für die Zukunft

Kamiran Samoki – aus der eigenen Jugend hochgezogen

Mit Kamiran Samoki bleibt der TVE Nordwohlde seinem Weg treu, Talente aus der eigenen Jugend gezielt in den Herrenbereich zu integrieren. Der Offensivspieler hat in der laufenden Saison bereits drei Einsätze für die 1. Mannschaft absolviert – bewusst, um ihn langsam an das Spielniveau der Kreisliga heranzuführen.

„Wir freuen uns auf dich, Kami.“ Der Schritt zum festen Kaderplatz ab Sommer ist somit der nächste logische Baustein in seiner Entwicklung – und ein Zeichen für die Durchlässigkeit im Verein.