TVE Nordwohlde: Breiter Kader, klare Ambitionen – Einstellig als Ziel

Beim TV Einigkeit Nordwohlde blickt man nach einer durchwachsenen Saison optimistisch in die Zukunft. Trotz zahlreicher Ausfälle zeigte sich Teammanager Thomas Liwotto mit dem letztjährigen Abschneiden zufrieden: „Aufgrund der vielen Ausfälle sind wir insgesamt zufrieden.“ Für die neue Spielzeit soll die Mannschaft nun stabiler auftreten – und hat sich dafür ordentlich verstärkt.

Vorbereitung mit Härtetest gegen Thedinghausen

Am 01. Juli bat Nordwohlde zur ersten Einheit. Den Höhepunkt der Sommervorbereitung stellt das Testspiel gegen den ambitionierten TSV Thedinghausen am 03. August dar. „Das wird ein echter Gradmesser, um zu sehen, wo wir stehen“, so Liwotto.