Der TVD Velbert hat sein Team aus der Landesliga zurückgezogen. – Foto: Andreas Bornewasser

TVD Velbert zieht seine Mannschaft aus der Landesliga zurück Landesliga, Gruppe 1: Rückzug mit sofortiger Wirkung - Spiel beim SC Kapellen am Sonntag bereits abgesagt.

In Gruppe 1 der Landesliga am Niederrhein wird bis zum Saisonende ab sofort eine Mannschaft immer spielfrei haben. Denn am Dienstagabend zog der TVD Velbert seine Mannschaft mit sofortiger Wirkung aus dem Spielbetrieb zurück. Als Begründung teilte der Verein dem Staffelleiter gegen kurz vor 20 Uhr lediglich mit, man sei nach längerer Abwägung des Für und Wider zu der Erkenntnis gekommen, die Mannschaft bedauerlicherweise zurückziehen zu müssen.

Mit vier Punkten rangierte die Mannschaft des TVD ohnehin auf dem letzten Tabellenplatz, nun geht es für das Team des Trainers Ilic Kandov also nicht mehr weiter. Nur ein Sieg gelang dem Team in 14 Partien in der Landesliga, am 2. November beim 4:3 gegen den VfB 03 Hilden II. Am vorigen Sonntag hatte es noch ein 2:2 im Derby gegen den SC Velbert gegeben, bei dem der TVD nach der Pause einen 0:2-Rückstand noch aufgeholt hat. Also definitiv kein Ergebnis, das diesen Schritt hat in irgendeiner Form zu diesem Zeitpunkt erwarten lassen. Vor zwei Jahren noch Spitze in der Oberliga

Damit erreicht der TVD den Tiefpunkt einer Entwicklung, die im vorigen Sommer mit dem Abstieg als Tabellenschlusslicht der Oberliga nach sechs Jahren in dieser Spielklasse eine negative Zwischenstation eingelegt hatte. Nach zwei Jahren im Mittelfeld waren ein sechster und dann sogar ein dritter Tabellenplatz gefolgt, als der TVD sogar ein wenig in Richtung Regionalliga West anklopfte. In der Saison danach reichte es noch knapp zum Verbleib in der Oberliga, nachdem der Verein in Sachen Kader deutlich kleinere Brötchen backen musste. Nun steht also fest, dass der Klub in der neuen Saison bestenfalls noch Bezirksligist sein wird. Spiel gegen Kapellen am Sonntag abgesagt