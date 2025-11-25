TVD Velbert zieht seine Mannschaft aus der Landesliga zurück

In Gruppe 1 der Landesliga am Niederrhein wird bis zum Saisonende ab sofort eine Mannschaft immer spielfrei haben. Denn am Dienstagabend zog der TVD Velbert seine Mannschaft mit sofortiger Wirkung aus dem Spielbetrieb zurück. Als Begründung teilte der Verein dem Staffelleiter gegen kurz vor 20 Uhr lediglich mit, man sei nach längerer Abwägung des Für und Wider zu der Erkenntnis gekommen, die Mannschaft bedauerlicherweise zurückziehen zu müssen.
Mit vier Punkten rangierte die Mannschaft des TVD ohnehin auf dem letzten Tabellenplatz, nun geht es für das Team des Trainers Ilic Kandov also nicht mehr weiter. Nur ein Sieg gelang dem Team in 14 Partien in der Landesliga, am 2. November beim 4:3 gegen den VfB 03 Hilden II. Am vorigen Sonntag hatte es noch ein 2:2 im Derby gegen den SC Velbert gegeben, bei dem der TVD nach der Pause einen 0:2-Rückstand noch aufgeholt hat. Also definitiv kein Ergebnis, das diesen Schritt hat in irgendeiner Form zu diesem Zeitpunkt erwarten lassen.
Damit erreicht der TVD den Tiefpunkt einer Entwicklung, die im vorigen Sommer mit dem Abstieg als Tabellenschlusslicht der Oberliga nach sechs Jahren in dieser Spielklasse eine negative Zwischenstation eingelegt hatte. Nach zwei Jahren im Mittelfeld waren ein sechster und dann sogar ein dritter Tabellenplatz gefolgt, als der TVD sogar ein wenig in Richtung Regionalliga West anklopfte. In der Saison danach reichte es noch knapp zum Verbleib in der Oberliga, nachdem der Verein in Sachen Kader deutlich kleinere Brötchen backen musste. Nun steht also fest, dass der Klub in der neuen Saison bestenfalls noch Bezirksligist sein wird.
Am Sonntag hätte der SC Kapellen-Erft um 15.30 Uhr den TVD empfangen sollen, dazu wird es nun ebenso wenig kommen, wie zu den weiteren vor der Winterpause noch geplanten Spielen gegen den DV Solingen und TuRU Düsseldorf - und natürlich auch zu allen anderen Spielen der Saison. Die bisher vom TVD absolvierten Spiele werden nun aus der Wertung genommen. Im Abstiegskampf profitiert davon der VfB 03 Hilden II, der anders als die direkte Konkurrenz eben sein Spiel gegen die Velberter verloren hatte.