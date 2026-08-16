TVD Velbert wird abgeschossen – SC Viktoria verliert gegen CSC-Reserve

Der eigentlich angestrebte Neuanfang des TVD Velbert misslang am Freitagabend beim SV Union Velbert gründlich – der einstige Landesligist verlor deutlich mit 2:6. Auch Bezirksliga-Absteiger SC Viktoria musste trotz doppelter Überzahl eine Niederlage gegen die Zweitvertretung des Cronenberger SC hinnehmen. Zudem setzte sich der TSV Beyenburg in einem echten Zehn-Tore-Spektakel gegen den TFC Wuppertal durch. Der 1. Spieltag der Kreisliga A Wuppertal/Niederberg im Überblick:
2. Spieltag
So., 23.08.26 12:15 Uhr Ronsdorf II - GW Wuppertal
So., 23.08.26 13:00 Uhr SC Velbert II - SC Viktoria
So., 23.08.26 13:30 Uhr TVD Velbert - Wuppert. SV II
So., 23.08.26 14:00 Uhr SF Dönberg - Cronenberg II
So., 23.08.26 14:00 Uhr Hellas Wup. - Beyenburg
So., 23.08.26 15:00 Uhr FC Mettmann - Heiligenhaus
So., 23.08.26 15:30 Uhr TSV Dornap - TSV Gruiten
So., 23.08.26 15:30 Uhr BW Langenber - SV Jägerhaus
So., 23.08.26 16:30 Uhr TFC Wuppert. - SF Siepen
3. Spieltag
So., 30.08.26 13:30 Uhr Wuppert. SV II - Beyenburg
So., 30.08.26 13:30 Uhr SV Velbert - Ronsdorf II
So., 30.08.26 14:00 Uhr SF Dönberg - SC Velbert II
So., 30.08.26 15:00 Uhr GW Wuppertal - Cronenberg II
So., 30.08.26 15:00 Uhr SC Viktoria - BW Langenber
So., 30.08.26 15:00 Uhr Heiligenhaus - TSV Dornap
So., 30.08.26 15:15 Uhr SV Jägerhaus - FC Mettmann
So., 30.08.26 15:15 Uhr SF Siepen - Hellas Wup.
So., 30.08.26 15:30 Uhr TSV Gruiten - TFC Wuppert.