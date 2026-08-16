 2026-08-13T12:20:01.944Z

Allgemeines

TVD Velbert wird abgeschossen – SC Viktoria verliert gegen CSC-Reserve

Kreisliga A Wuppertal/Niederberg: TVD Velbert wurde nach allen Regeln der Kunst abgeschossen – damit misslang der angestrebte Neuanfang vorerst. Auch Absteiger Wuppertal-Rott verlor zum Auftakt.

von Linus Bien · Heute, 20:20 Uhr · 0 Leser
Misslungener Neuanfang des TVD Velbert.
Misslungener Neuanfang des TVD Velbert. – Foto: Jacob Kingsley Amuah

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Kreisliga A WUP/NIE
TVD Velbert
SC Viktoria
Cronenberg II
SC Velbert II

Der eigentlich angestrebte Neuanfang des TVD Velbert misslang am Freitagabend beim SV Union Velbert gründlich – der einstige Landesligist verlor deutlich mit 2:6. Auch Bezirksliga-Absteiger SC Viktoria musste trotz doppelter Überzahl eine Niederlage gegen die Zweitvertretung des Cronenberger SC hinnehmen. Zudem setzte sich der TSV Beyenburg in einem echten Zehn-Tore-Spektakel gegen den TFC Wuppertal durch. Der 1. Spieltag der Kreisliga A Wuppertal/Niederberg im Überblick:

>>> Hier gehts zur Tabelle der Kreisliga Wuppertal-Niederberg

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Die Partien des 1. Spieltags:

Fr., 14.08.2026, 19:30 Uhr
SV Union Velbert
SV Union VelbertSV Velbert
TVD Velbert
TVD VelbertTVD Velbert
6
2
Abpfiff
+Video

Heute, 13:30 Uhr
Wuppertaler SV
Wuppertaler SVWuppert. SV II
Hellas Wuppertal
Hellas WuppertalHellas Wup.
5
3
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
Sportfreunde Dönberg
Sportfreunde DönbergSF Dönberg
TSV Ronsdorf
TSV RonsdorfRonsdorf II
1
3
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SC Viktoria Wuppertal Rott 89
SC Viktoria Wuppertal Rott 89SC Viktoria
Cronenberger SC
Cronenberger SCCronenberg II
3
4
Abpfiff

Heute, 17:00 Uhr
SV Jägerhaus Linde
SV Jägerhaus LindeSV Jägerhaus
SC Velbert
SC VelbertSC Velbert II
2
3
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SSVg Heiligenhaus
SSVg HeiligenhausHeiligenhaus
Blau-Weiß Langenberg
Blau-Weiß LangenbergBW Langenber
5
0
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
TSV Gruiten
TSV GruitenTSV Gruiten
FC Mettmann 08
FC Mettmann 08FC Mettmann
1
2
Abpfiff
+Video

Heute, 15:30 Uhr
Sportfreunde Siepen
Sportfreunde SiepenSF Siepen
TSV Einigkeit Dornap
TSV Einigkeit DornapTSV Dornap
2
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
TSV Beyenburg
TSV BeyenburgBeyenburg
TFC Wuppertal 95/10
TFC Wuppertal 95/10TFC Wuppert.
7
3
Abpfiff

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Das sind die nächsten Spieltage:


2. Spieltag
So., 23.08.26 12:15 Uhr Ronsdorf II - GW Wuppertal
So., 23.08.26 13:00 Uhr SC Velbert II - SC Viktoria
So., 23.08.26 13:30 Uhr TVD Velbert - Wuppert. SV II
So., 23.08.26 14:00 Uhr SF Dönberg - Cronenberg II
So., 23.08.26 14:00 Uhr Hellas Wup. - Beyenburg
So., 23.08.26 15:00 Uhr FC Mettmann - Heiligenhaus
So., 23.08.26 15:30 Uhr TSV Dornap - TSV Gruiten
So., 23.08.26 15:30 Uhr BW Langenber - SV Jägerhaus
So., 23.08.26 16:30 Uhr TFC Wuppert. - SF Siepen

3. Spieltag
So., 30.08.26 13:30 Uhr Wuppert. SV II - Beyenburg
So., 30.08.26 13:30 Uhr SV Velbert - Ronsdorf II
So., 30.08.26 14:00 Uhr SF Dönberg - SC Velbert II
So., 30.08.26 15:00 Uhr GW Wuppertal - Cronenberg II
So., 30.08.26 15:00 Uhr SC Viktoria - BW Langenber
So., 30.08.26 15:00 Uhr Heiligenhaus - TSV Dornap
So., 30.08.26 15:15 Uhr SV Jägerhaus - FC Mettmann
So., 30.08.26 15:15 Uhr SF Siepen - Hellas Wup.
So., 30.08.26 15:30 Uhr TSV Gruiten - TFC Wuppert.

>>> Hier gehts zum Spielplan der Kreisliga A Wuppertal-Niederberg