TVD Velbert wird abgeschossen – SC Viktoria verliert gegen CSC-Reserve

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Das sind die nächsten Spieltage:



2. Spieltag

So., 23.08.26 12:15 Uhr Ronsdorf II - GW Wuppertal

So., 23.08.26 13:00 Uhr SC Velbert II - SC Viktoria

So., 23.08.26 13:30 Uhr TVD Velbert - Wuppert. SV II

So., 23.08.26 14:00 Uhr SF Dönberg - Cronenberg II

So., 23.08.26 14:00 Uhr Hellas Wup. - Beyenburg

So., 23.08.26 15:00 Uhr FC Mettmann - Heiligenhaus

So., 23.08.26 15:30 Uhr TSV Dornap - TSV Gruiten

So., 23.08.26 15:30 Uhr BW Langenber - SV Jägerhaus

So., 23.08.26 16:30 Uhr TFC Wuppert. - SF Siepen



3. Spieltag

So., 30.08.26 13:30 Uhr Wuppert. SV II - Beyenburg

So., 30.08.26 13:30 Uhr SV Velbert - Ronsdorf II

So., 30.08.26 14:00 Uhr SF Dönberg - SC Velbert II

So., 30.08.26 15:00 Uhr GW Wuppertal - Cronenberg II

So., 30.08.26 15:00 Uhr SC Viktoria - BW Langenber

So., 30.08.26 15:00 Uhr Heiligenhaus - TSV Dornap

So., 30.08.26 15:15 Uhr SV Jägerhaus - FC Mettmann

So., 30.08.26 15:15 Uhr SF Siepen - Hellas Wup.

So., 30.08.26 15:30 Uhr TSV Gruiten - TFC Wuppert.