TVD Velbert: Vorbereitung in der Boxhalle Oberliga Niederrhein: Die Fußballer des TVD Velbert haben in der Vorbereitung eine Einheit im Boxring absolviert.

Etwas Besonderes hat sich das Trainerteam des TVD Velbert in dieser Vorbereitung einfallen lassen. Die Mannen von Marcel Bastians und Co-Trainer Markus Braasch schwitzten in der vergangenen Woche im Boxring. Mit Erfolg, denn die beiden Testspiele am Wochenende gewann das Oberligateam deutlich.

Die klassische Vorbereitung vergangener Jahre hat fast ausgedient. Statt langweiligen Waldläufen setzten viele Trainer auf moderne Methoden, um die Kicker ins Schwitzen zu bringen und fit für die Saison zu bekommen. Dabei wird auch auf andere Sportarten zurückgegriffen, die auf den ersten Blick wohl kaum mit einem klassischen Fußballtraining in Verbindung gebracht werden dürften.

So hat der TVD Velbert in der vergangenen Woche eine Einheit in der Boxhalle absolviert. Unter der Aufsicht eines erfahrenen Trainers haben sich die Spieler des Oberligisten auf den Brettern ausgetobt und dabei vielfältige neue Eindrücke gewinnen können. Der Schweiß floss zwar in Strömen, gelacht wurde dennoch viel. Und dass die Erfahrungen aus dem Ring auch einen Effekt auf das Auftreten der Spieler auf dem Platz haben, war am Wochenende gleich doppelt zu erkennen.

Kantersiege in Testspielen

In zwei Testspielen standen die Kicker des Topteams aus der Oberliga Niederrhein am Wochenende auf dem Feld und beide Duelle gingen klar an die TVD-Akteure. Zunächst gab es am Samstag einen 5:2-Erfolg über Westfalenligist SC Obersprockhövel. Dennis Wagner, Fabio di Gaetano, Axel Glowacki und Ishmael Schubert-Abubakari mit einem Doppelpack waren für die Velberter erfolgreich.