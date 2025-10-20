TVD Velbert verliert auch Spiel 10, Spektakel geht an den VfB Bottrop

11. Spieltag Fr., 24.10.25 19:30 Uhr TuRU Düsseldorf - FC Remscheid Fr., 24.10.25 20:00 Uhr SSV Bergisch Born - FC Kosova Düsseldorf So., 26.10.25 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - DJK Gnadental So., 26.10.25 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - TVD Velbert So., 26.10.25 15:00 Uhr SC Velbert - SG Unterrath So., 26.10.25 15:30 Uhr TSV Solingen - ASV Einigkeit Süchteln So., 26.10.25 15:30 Uhr DV Solingen - SC Union Nettetal So., 26.10.25 15:30 Uhr SC Kapellen-Erft - VSF Amern So., 26.10.25 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - Victoria Mennrath

SC Union Nettetal – SC Kapellen-Erft 0:1 SC Union Nettetal: Moritz Kosfeld, Florian Heise, Luka Drca, Maurits Kerkman, Pascal Schellhammer, Phillip Spickenbaum, Mats Platen (89. Tomi Alexandrov), Chisato Suda, Archil Ismail, Noel Gergorec (60. Leon Chuontu Tumbarinu), Branimir Galic - Trainer: Kemal Kuc SC Kapellen-Erft: Jan Pillekamp, Thomas Lavia, Efe Özen (76. Leonard Lekaj), Luca Tim Jerz, Bryan Schomann, Simon Sasse (57. Germanos Ioannidis), Luis Giesen (85. Jan Lukas Nosel), Alexander Fuchs (57. Kazuki Hayashi), Hiroya Suguro, Nils Mäker, Janis Waffenschmidt (69. Leo Stegner) - Trainer: Lennart Ingmann Schiedsrichter: Luke Michael Awater (Xanten) - Zuschauer: 100 Tore: 0:1 Leo Stegner (90.+3) Gelb-Rot: Pascal Schellhammer (90./SC Union Nettetal/) Victoria Mennrath – VfB 03 Hilden II 2:3 Victoria Mennrath: Mykyta Kriukov, Simon Littges, Konstantin Xenidis, Philipp Preckel, Jacob Küppers (75. Wadim Kuliew), Noah Kubawitz, Moussa Coulibaly (75. Miguel Werner), Erjon Duriqi (82. Vasiko Gogolidze), Oliver Krüppel (82. Nasser El Aboussi), Paul Szymanski, Paul Trützschler - spielender Co-Trainer: Maurice Passage - Co-Trainer: André Kreuels - Trainer: Marc Trostel VfB 03 Hilden II: Michael Miler, Fabio Bachmann, Azad Sari, Tolga Ceylan, Josip Bilac, Abdelilah Zarok (77. Marijan Prskalo), Amine Feldaoui (83. Leander Boden), Marvin Michell Theis (65. Ali-Imran Coban), Tymoteusz Konrad Szymanski (89. Kadir Vatanel), Yusuke Okuda, Mohammed Monir Ayyad (78. Oleksii Karas) - Trainer: Koray Sakacali Schiedsrichter: Felix Kastner - Zuschauer: 100 Tore: 1:0 Philipp Preckel (9.), 1:1 Marvin Michell Theis (18.), 1:2 Marvin Michell Theis (32.), 1:3 Tymoteusz Konrad Szymanski (38.), 2:3 Oliver Krüppel (56.) Rot: Philipp Preckel (13./Victoria Mennrath/) Rot: Yavuz Erdogan (56./VfB 03 Hilden II/) FC Remscheid – DV Solingen 1:1 FC Remscheid: Maurice Horn, Finn Belzer, Niklas Burghard, Daniel Saibert, Dominik Heinen, Ramzi Ben Hamada, Vittorio Di Mari, Timo Leber (46. Koya Shirahata), Furkan Tasdemir (79. Furkan Asut), Andrii Pedchenko, Stanislao Apicella (33. Siyamend Alo) - Co-Trainer: Nermin Jonuzi - Trainer: Björn Joppe - Co-Trainer: Mike Kupfer DV Solingen: Danylo Zenikov, Kentaro Fukuta, Birol Can Adibelli (70. Bilal El Ouamari), Samir Azirar, Ilias El Joudi (64. Tarkan Türkmen), Tuncay Muhammet Altuntas, Kosei Fujita, Mehmet Zeki Tunc, Mohamed Aaross (64. Eray Yigiter), Ali-Can Ilbay, Salim El Fahmi - Trainer: Engin Kizilarslan Schiedsrichter: Matthias Dransfeld (Duisburg) - Zuschauer: 200 Tore: 1:0 Ramzi Ben Hamada (1.), 1:1 Ali-Can Ilbay (39.) TVD Velbert – SSV Bergisch Born 0:7 TVD Velbert: Fabian Müske, Soma Ando, Yisoo Kwon (71. Gibril Njie), Jürgen Simon Sai, Heesang Yang, Chahir Abu Khorma, Adams Kreuer (41. Ouassim El Harrouyi), Takumi Ichikawa (64. Fauzani Issa Issaka), Hamza El Ouamari (59. Jassim Tighadouini), Maxford- Akuamoah Sampong, Yamato Aoki - Trainer: Ilic Kandov - Trainer: Cihan Yildirim SSV Bergisch Born: Gian-Luca Musset, Marius Müller, Jan Luca Vom Stein, Anouar Isaoui (68. Semi Ergin), Furkan Kücüktireli, Julian Bernhard (68. Dijar Cyqalla), Marvin Brüggehoff, Francesco Leonardo Di Donato (72. Luca Gonzalez Dantas), Marvin Pak (72. Gloire Sunda), Germano Bonanno (85. Jonas Frank Niehues), Lutonda Ntiti - Trainer: Tim Janowski Schiedsrichter: Niklas Peuten (Tönisvorst) - Zuschauer: 56 Tore: 0:1 Lutonda Ntiti (15.), 0:2 Germano Bonanno (26.), 0:3 Marvin Pak (39.), 0:4 Furkan Kücüktireli (44.), 0:5 Germano Bonanno (59.), 0:6 Lutonda Ntiti (79.), 0:7 Lutonda Ntiti (86.) VSF Amern – SC Velbert 5:1 VSF Amern: Ilyas El Edghiri, Louis Uhling, Shogo Taniguchi, Maximilian Gotzen, Niklas Thobrock (66. Adam El Edghiri), Selman Sevinc, Hajime Yokota, Kouki Ozawa, Johannes Hamacher, Luca Dorsch (77. Jonathan Herting-Lopez), Toya Okada (88. Oliver Lehnen) - Trainer: Willi Kehrberg - Trainer: Dennis Homann SC Velbert: Yannick Ruhs, Robin Strohmenger (68. Mert Celik), Makuntima Ntuku (43. Moritz Overfeld), Marc Aaron Kleiner, Tobias Doil (43. Sandro Dückers), Laurens Bock, Naoufal El Hamdani, Phil Pape (43. Niklas Strauch), Mariano-Valerio Manno, Jovan Gudalovic (68. Linus Kaminski), Prosper Malua-Kikangila - Trainer: Christian Britscho Schiedsrichter: Sebastian Jan Guretzki (Solingen) - Zuschauer: 100 Tore: 1:0 Selman Sevinc (13.), 2:0 Johannes Hamacher (34.), 3:0 Toya Okada (38.), 4:0 Luca Dorsch (45.), 4:1 Naoufal El Hamdani (52.), 5:1 Selman Sevinc (60. Foulelfmeter) TuRU Düsseldorf – TSV Solingen 2:2 TuRU Düsseldorf: Marius Delker, Lukas Reitz, Daniel Rey-Alonso (48. Macaulay Onyedikachi Nwulu), Nico Wehner, Mykyta Kildiiarov, Tsikwo Mankefor, Frederik Brünen (46. Amin Saouti), Sahin Ayas, Mohamed Darwish, Melva Luzalunga (80. Baron Osaruwense Asemota), Diyar Turan (72. Selcuk Yavuz) - Trainer: Francisco Luis Carrasco Romero TSV Solingen: Luca Novodomsky, Nektarios Romas, Marcel Gerasch (46. Moritz Krause), Luis Reck, Niklas Paul Beckmann, Cedric Kareem Ben Zid (46. Justin Gregor Niedworok), Leonidas Goudinas (53. Severin Krayer), Tom Gray (46. Alexander Klatt), Tim Schwarz, Jan Niklas Tkacik (89. Jannik Weber), Jasper Teske - Trainer: Nils Esslinger Schiedsrichter: Ergün Martini (Duisburg) - Zuschauer: 150 Tore: 0:1 Jan Niklas Tkacik (64.), 1:1 Lukas Reitz (70.), 1:2 Justin Gregor Niedworok (72.), 2:2 Macaulay Onyedikachi Nwulu (90.+9) FC Kosova Düsseldorf – ASV Einigkeit Süchteln 4:0 FC Kosova Düsseldorf: Enea Koliçi, Blerton Muharremi, Leon Azemi, Aidan Sadeghi, Amar Kashtanjevac (81. Eureljo Gjoni), Astrit Hyseni (66. Shkelqim Hyseni), Beslind Fazlija (61. Egzon-Baijram Zendeli) (71. Kaito Kajitani), Agan Ljeza, Egzon-Baijram Zendeli (71. Kaito Kajitani), Qlirim Koshtanjeva, Roman William Callan (68. Fatlum Ahmeti) - Trainer: Alfonso del Cueto ASV Einigkeit Süchteln: Elias Wilms, Maurice Bock, Toni Weis, Lennart Mehler, Fabian Trzensisko (46. Luca Mikail Kovacevic), Batuhan Arslanoglu, Lennard Brüster (46. Leonit Popova), Felipe Burkhardt, Alessio Hyka (57. Leon Falter), Janpeter Zaum (77. Bora Nurettin Kat), Leo Heinrich Rennett - Trainer: Volker Hansen Schiedsrichter: Jan Lehnert - Zuschauer: 200 Tore: 1:0 Egzon-Baijram Zendeli (11.), 2:0 Astrit Hyseni (40.), 3:0 Egzon-Baijram Zendeli (55.), 4:0 Egzon-Baijram Zendeli (61.) Besondere Vorkommnisse: Maurice Bock (ASV Einigkeit Süchteln) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (29.). DJK Gnadental – 1. FC Wülfrath 0:4 DJK Gnadental: Bela Fredryk Henri Bliss, Leon Borkowski, Stephan Wanneck, Fatih Ferhat Sakar (74. Marc Pfeil), Tolga Erginer, Tarik Mavili (56. Maurice Girke), Milos Jesic (46. Oliver Wargalla), Luca Save Spasovski (73. Malte Hauenstein), Nico Kaufmann, Marco Lüttgen, Ibrahima Traoré - Trainer: Sebastian Michalsky 1. FC Wülfrath: Marvin Oberhoff, Maik Bleckmann, Arman Corovic, Alex Fagasinski, Lukas Trier, Ebrahim Omayrat (80. Nico Köhler), Robin Köhler (83. Takamasa Kaneko), Florian Schikowski (86. Satoshi Ueno), Daniel Ivezic (76. Stefan Okkert), Youssef El Boudihi, Gian-Luca Bühring (68. Giuseppe Raudino) - Trainer: Joscha Weber Schiedsrichter: Nico Rosen - Zuschauer: 104 Tore: 0:1 Ebrahim Omayrat (35.), 0:2 Daniel Ivezic (46.), 0:3 Stefan Okkert (80.), 0:4 Satoshi Ueno (89.) SG Unterrath – 1. Spvg. Solingen Wald 03 1:2 SG Unterrath: Yuzuki Fujimoto, Michael Blum, Alexander Straeten (76. Shunsuke Hidaka), Dustin Hörz, Basiru-Zachari Umaru, Ionas-Apostolos Frantzozas, Christian Bus, Ibrahim Jaha (52. Nicholas Farin Horn), Ahmad Ali (52. Nicola Sandor Karl Paradi), Bünyamin Dogan (52. Elias Dian), Antonio Munoz-Bonilla - Trainer: Deniz Aktag - Co-Trainer: Ismail Hajjam - Co-Trainer: Tarek Idris 1. Spvg. Solingen Wald 03: Eric Klaas, Georgios Siadas, Leander Goralski, Vedran Beric, Edin Šehić, Dylan Oberlies (79. Konstantinos Tsiougaris), Niklas Noah Albrecht, Erkan Ari (69. Klaus Duplex Songue), Fabio Di Gaetano (70. Christos Liampos), Nikolaos Skondras (90. Raul- Florin Ghite), Enes Topal (85. Gun-hyuk Go) - Trainer: Daniele Varveri Schiedsrichter: Torben Eickhoff (Solingen) - Zuschauer: 250 Tore: 0:1 Nikolaos Skondras (17.), 0:2 Georgios Siadas (76.), 1:2 Nicola Sandor Karl Paradi (88.) Rot: Basiru-Zachari Umaru (82./SG Unterrath/) Besondere Vorkommnisse: Enes Topal (1. Spvg. Solingen Wald 03) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Yuzuki Fujimoto (56.).

DJK Blau-Weiß Mintard – VfB Speldorf 2:0

DJK Blau-Weiß Mintard: Leon Ossmann, Robin Müller, Max Haubus, Leon Eschen, Noah Stemmer, Noah Jecksties, Niklas Nett (90. Philip Müller), Lukas Mühlenfeld (72. Nick Heppner), Serkan Güzel (62. Leonard Rettek), Anil Tura (78. Ben Kastor), Leon Fritsch - Trainer: Marco Guglielmi

VfB Speldorf: Stefan Hüpen, Mika Pollmann (78. Destine Onyemere), Maximilian Fritzsche, Bennet Schlie (71. Athanasios Tsourakis), Carl Paul, Florian Meyer, Robin Tschierske, Dominic Miller, Yassin Merzagua, Calvin Küper, Bradley Asoh - Trainer: Dimitri Steininger

Schiedsrichter: Jannik Albrecht (Nettetal) - Zuschauer: 350

Tore: 1:0 Lukas Mühlenfeld (25.), 2:0 Anil Tura (39.)



Viktoria Goch – PSV Wesel 0:1

Viktoria Goch: Sven Schneider, Niklas Zaß (60. Elias Koenen), Maximilian Fuchs (68. Andrija Kurandic), Jonathan Brilski, Alexander Möller, Marius Alt (80. Ben Pauls), Ahmed Miri, Luca Palla, Luca Plum, Levon Kürkciyan, Florian Ortstadt (60. Jacob Falkhofen) - Trainer: Kevin Wolze - Co-Trainer: Florian Voss

PSV Wesel: Sebastian Kaiser, Stephan Sanders, Timo Giese, Lennart Laader, Dustin Heveling, Nico Giese, Luis Jakob Blaswich (87. Oliver Dryka), Denys Ovsiannikov, Jost Gerards, Felix Gehrmann (81. Berkan Toptas), Gian-Luca Klinger - Trainer: Björn Assfelder

Schiedsrichter: Cedric Fox (Düsseldorf) - Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Nico Giese (45.+2)

Gelb-Rot: Jost Gerards (66./PSV Wesel/Foulspiel)



SG Essen-Schönebeck – 1. FC Lintfort 1:2

SG Essen-Schönebeck: Marvin Hartelt, Anel Corovic, Julius Nosal, Antony Brai, Johann Müller, David Lenze, Yassine Bentaleb, Yasar Cakir, Soheib Benhamza, Samuel Pozniak, Siegfried Viktor Kalonda - Trainer: Olaf Rehmann

1. FC Lintfort: Philipp Gutkowski, Rafael Vizuete Mora, Lars Hoffmeister (68. Julian Klement), Jonas Haub, Ouassim El Abdouni (62. Alfred Appiah), Simeon Louma, Justin Uzochi Owuka (68. Alexander Maas), Marvin Ehis, Princely Ngangjoh, Yassine Riad (68. Andre Rieger), Carlos Candido Pin (85. Furkan Baydar) - Trainer: Mohamed El Mimouni jr. - Co-Trainer: Marcin Baluch - spielender Co-Trainer: Robin Van Radecke

Schiedsrichter: Kevin Robeck - Zuschauer: 101

Tore: 1:0 Soheib Benhamza (57.), 1:1 Andre Rieger (73.), 1:2 Andre Rieger (80.)



Sportfreunde Niederwenigern – DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 1:1

Sportfreunde Niederwenigern: Tim Höppner, Fabian Lümmer (9. Robin Duesmann), Jakob Elias Heufken, Ole Nissen, Marvin Schurig, Frederik Lach, Florian Machtemes, Marc Fabian Rapka, Paul Anton Renneberg, Finn Dorka, Niklas Nadolny (75. Paul Schütte) - Trainer: Marcel Kraushaar

DJK Sportfreunde Katernberg 13/19: Jan Unger, Niklas Hunder (52. Andreas Kewe), Dominik Hendricks (66. Alison Rafael Leite Dos Santos), Nils Unger, Kerron Oteng-Adjei, Marcel Welscher (79. Patrick Dutschke), Melih Bulut, Yves Busch (75. Luca Campe), Alain Hansmann-Jackson, Maurice Tavio Y Huete, Jeremy Metzler - Trainer: Sascha Hense

Schiedsrichter: Patrick Mattukat - Zuschauer: 120

Tore: 1:0 Finn Dorka (16.), 1:1 Maurice Tavio Y Huete (37.)



Sportfreunde Hamborn 07 – Rhenania Bottrop 5:2

Sportfreunde Hamborn 07: Alexander Geraedts, Kenson Götze, Nico Kuipers, Gökdeniz Senlik, Seungho Noh (75. Teoman Moustafa), Mamadou Lamarana Diallo, Max Werner (60. Lars Marcel Werth-Jelitto), Rashad Ouro-Akpo, Julian Keibel, Pascal Spors (70. Yusa Sentürk), Luka Blazevic (75. Giuliano Cosma Salierno) - Trainer: Marcel Stenzel

Rhenania Bottrop: Niklas Schumacher, Flavio Dietz, Jan Niklas Schröer, Dennis Terwiel, Muhammed Alkan Celik, Cem Sakız, Tekin Mang, Murat Berbero, Felix Gatner, Joshua Meder, Deniz Erdem - Trainer: Stefan Thiele

Schiedsrichter: Alexander Schuh (Düsseldorf) - Zuschauer: 200

Tore: 1:0 Luka Blazevic (11.), 2:0 Pascal Spors (36.), 3:0 Luka Blazevic (44.), 3:1 Murat Berbero (47.), 4:1 Luka Blazevic (55.), 5:1 Rashad Ouro-Akpo (61.), 5:2 Christian Jusik (88.)



SV Budberg – VfB Bottrop 3:5

SV Budberg: Marc Anders, Tim Beerenberg (64. Devin Warnke), Laurin Severith (90. Jan Luca Häselhoff), Benedict Vana (31. Jeremy Umberg), Fynn Leon Eckhardt, Florian Mordt, Ole Egging, Alessandro Hochbaum (73. Ceyhun Dagdemir), Felix Weyhofen, Moritz Paul, Oliver Nowak - Co-Trainer: Matthias Prinz - Trainer: Tim Wilke - Co-Trainer: Andre Schulte

VfB Bottrop: Joel Frenzel, Frederick Owusu Ansah (57. Rene Biskup), Mick Matthes, Labinot Kryeziu, Nico Petritt, Ahmed Jemaiel (74. Alexander Beloshapkin), Emin Aksu, Raphael Steinmetz, Lasse Dittner (74. Gino Pöschl), Olcay Yilmaz (66. Alessandro Falcone), Enes Bilgin (84. Ralf Thiel) - Trainer: Marco Hoffmann - Co-Trainer: Sascha Wisniowski

Schiedsrichter: Marcel Benedix (Düsseldorf ) - Zuschauer: 650

Tore: 0:1 Lasse Dittner (34.), 0:2 Olcay Yilmaz (40.), 0:3 Raphael Steinmetz (45.+7), 1:3 Fynn Leon Eckhardt (50.), 2:3 Ole Egging (58. Foulelfmeter), 3:3 Felix Weyhofen (76.), 3:4 Rene Biskup (81.), 3:5 Rene Biskup (90.+3)

Gelb-Rot: Labinot Kryeziu (55./VfB Bottrop/Wiederholtes Foulspiel)



GSV Moers – ESC Rellinghausen 1:2

GSV Moers: Jan Philip Roolfs, Shadi Ghrayeb, Pierre Nowitzki, Karim El Moumen, Jan Ziebell, Conner Marco Wastian, Thorsten Kogel, Ilias El Moumen, Nils Christian Werner (60. Sergen Avni Dogan), Mert Kefeli (71. Furkan Yavuz), Ava Kader - Trainer: Patrick Iwersen

ESC Rellinghausen: Fabrice Haller, Niklas Piljic (87. Tom Holz), Leon Lieske, Bünyamin Sahin, Malick-Montell Mourtala, Kamil Poznanski, Malik Tchalawou (82. Jérôme Martial Sabrowski), Luka Bosnjak, Tristan Richter (72. Edisher Ugrekhelidze), Calvin Minewitsch, Berkan Eken (90. Elia Cebrian Schwarz) - Trainer: Sascha Behnke

Schiedsrichter: Issa Qaba - Zuschauer: 50

Tore: 1:0 Nils Christian Werner (18.), 1:1 Bünyamin Sahin (48. Foulelfmeter), 1:2 Leon Lieske (74.)



Mülheimer FC 97 – FC Kray 2:0

Mülheimer FC 97: Jaden-Raphael Bagh, Howon Ryu, Eun-seok Ko (67. Joel Tata Nsah), Efdal Filiz, Emre Gözen (77. Mert Kostov), Sihun Kim (90. Lorik Peshku), Montana Kuba, Ahmed-Malik Uzun (85. Edis-Cem Yilmaz), Tunahan Yardimci (58. Yechan Baek), Oben Robert Molango, Takeru Kokubu - Trainer: Engin Tuncay

FC Kray: Raphael Koczor, Semih Köse, David Leinweber, Djibril Tamsir Camara, Elias Kraaß, Juri Korte, Ferhat Mumcu, Petros Galatidis (60. Faris El Maaroufi), Milot Ademi, Edmond Kadrijaj, Jesse Arthur - Trainer: Dimitrios Pappas

Schiedsrichter: Kristijan Rajkovski - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Ahmed-Malik Uzun (28.), 2:0 Sihun Kim (37.)



SC Werden-Heidhausen – SV Scherpenberg 0:2

SC Werden-Heidhausen: Marcel Niehaus, Jakob Schneider, Laurens Elias Grünewald (46. Lennart Paul Richard Konietzko), Nils Hetkamp, Tim Homberg, Tobias Alexander Jerghoff, Linus Thamm, Jacob Hans Mertes, Gianluca Carlo Nava (46. Antoine Pierre Feld), Padra Peyvandi, Vladimilson Jesus Chitombi Mumbepia - Trainer: Danny Konietzko

SV Scherpenberg: Gian-Luca Reck, Stefan Kapuscinski, Folarin Ibigoni Williams, Bugra Arslanboga, Jasin Saiti, Marcel Kretschmer, Emirhan Karaca (80. Matthias Tietz), Gabriel Derikx (64. Tevfik Kücükarslan), Kaan Terzi (87. Arda Terzi), Baha Arslanboga, Vedad Music (64. Ali Gülcan) - Trainer: Sven Schützek

Schiedsrichter: Marius Kasten - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Baha Arslanboga (32.), 0:2 Ali Gülcan (74.)

