TVD Velbert vergoldet Englische Woche mit Kantersieg gegen Kray Oberliga Niederrhein: Der TVD Velbert hat das Heimspiel gegen den FC Kray mit 6:1 gewonnen und damit die maximale Punktausbeute der Englischen Woche perfekt gemacht.

Die perfekte Woche ist dem TVD Velbert in der Oberliga Niederrhein geglückt. Neun von neun möglichen Punkten sammelte die Elf von Marcel Bastians in der nun abgeschlossenen Englischen Woche. Das Ausrufezeichen an die Konkurrenz erfolgte ganz zum Schluss. Den FC Kray ballerte der TVD mit 6:1 aus dem Stadion.