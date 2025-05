TVD Velbert steigt aus der Oberliga ab - SF Baumberg gerettet

Florian Wilhelm Wolters (75.) und Noel Gergorec (80.) sicherten dem SC Union Nettetal spät einen wichtigen 3:1-Erfolg gegen den SV Sonsbeck - und damit leben die Hoffnungen auf den Klassenerhalt weiter: Sollte der KFC Uerdingen nämlich auf die Oberliga verzichten (müssen), würde schon Platz 15 reichen

SC Union Nettetal – SV Sonsbeck 3:1

SC Union Nettetal: Florian Wilhelm Wolters, Niklas Götte (71. Miguel Jason Franz Bügler), Florian Heise, Luka Drca, Drilon Istrefi (69. Kaies Alaisame), Nico Zitzen (88. Phillip Spickenbaum), Peer Winkens, Justin Coenen (54. Noel Gergorec), Luca Dorsch (63. Pascal Schellhammer), Malik Timmerberg - Trainer: Kemal Kuc

SV Sonsbeck: Jonas Holzum, Sebastian Leurs, Tobias Meier (86. Timo Lehmkuhl), Ruben Joan Martens (86. Christoph Elspaß), David Somodi, Hayato Uchimura, Luca Meyers-Richter, Alexander Maas (86. Klaus Keisers), Philip Pokora, Niklas Binn (61. Yuichiro Kichize), Shawn Kiyau (86. Malik Bongers) - Trainer: Heinrich Losing

Schiedsrichter: Christina Junkers (Kaarst) - Zuschauer: 80

Tore: 1:0 Malik Timmerberg (47.), 1:1 Alexander Maas (55.), 2:1 Florian Wilhelm Wolters (75.), 3:1 Noel Gergorec (80.)

Wichtiger Punkt für Baumberg

________________ TVD Velbert steigt ab

>>> Hier gibt es das Update zum Aufstiegskampf der Oberliga Niederrhein ________________ Liveticker: SV Biemenhorst - Ratingen 04/19 Sang- und klanglos ging der TVD Velbert daheim gegen den SC St. Tönis mit 0:8 unter und steigt deshalb aus der Oberliga Niederrhein ab. Dalbecksbaum kann nur noch dann noch die Liga halten, sollte der KFC Uerdingen auf die Oberliga verzichten und Velbert übernimmt noch Rang 15. Das ist aber beides Theorie. Beim KFC gibt es mehrere Parteien, die einen Platz zur Fortführung haben, deshalb sieht die Realität für Velbert erstmal so aus: Landesliga.

________________ Niederwenigern bleibt auf Abstiegsplatz

>>> Hier gibt es das Update zum Aufstiegskampf der Oberliga Niederrhein Die beste Nachricht: Der 1. FC Monheim hat nicht gewonnen, deshalb bleiben die Sportfreunde Niederwenigern vier Punkte hinter dem FCM, der auf dem sicheren Platz zum Klassenerhalt steht.

Das ist der nächste Spieltag

33. Spieltag

Fr., 23.05.25 19:30 Uhr SSVg Velbert - SC Union Nettetal

Fr., 23.05.25 19:30 Uhr Ratingen 04/19 - Mülheimer FC 97

So., 25.05.25 15:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - SpVg Schonnebeck

So., 25.05.25 15:00 Uhr SV Sonsbeck - Sportfreunde Baumberg

So., 25.05.25 15:00 Uhr TSV Meerbusch - FC Büderich

So., 25.05.25 15:00 Uhr 1. FC Kleve - TVD Velbert

So., 25.05.25 15:00 Uhr 1. FC Monheim - VfB Homberg

So., 25.05.25 15:30 Uhr VfB 03 Hilden - Sportfreunde Niederwenigern

So., 25.05.25 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - SV Biemenhorst

