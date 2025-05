TVD Velbert steigt ab - Meerbusch, Biemenhorst und Baumberg gerettet

Florian Wilhelm Wolters (75.) und Noel Gergorec (80.) sicherten dem SC Union Nettetal spät einen wichtigen 3:1-Erfolg gegen den SV Sonsbeck - und damit leben die Hoffnungen auf den Klassenerhalt weiter: Sollte der KFC Uerdingen nämlich auf die Oberliga verzichten (müssen), würde schon Platz 15 reichen

SC Union Nettetal – SV Sonsbeck 3:1

SC Union Nettetal: Florian Wilhelm Wolters, Niklas Götte (71. Miguel Jason Franz Bügler), Florian Heise, Luka Drca, Drilon Istrefi (69. Kaies Alaisame), Nico Zitzen (88. Phillip Spickenbaum), Peer Winkens, Justin Coenen (54. Noel Gergorec), Luca Dorsch (63. Pascal Schellhammer), Malik Timmerberg - Trainer: Kemal Kuc

SV Sonsbeck: Jonas Holzum, Sebastian Leurs, Tobias Meier (86. Timo Lehmkuhl), Ruben Joan Martens (86. Christoph Elspaß), David Somodi, Hayato Uchimura, Luca Meyers-Richter, Alexander Maas (86. Klaus Keisers), Philip Pokora, Niklas Binn (61. Yuichiro Kichize), Shawn Kiyau (86. Malik Bongers) - Trainer: Heinrich Losing

Schiedsrichter: Christina Junkers (Kaarst) - Zuschauer: 80

Tore: 1:0 Malik Timmerberg (47.), 1:1 Alexander Maas (55.), 2:1 Florian Wilhelm Wolters (75.), 3:1 Noel Gergorec (80.)

________________

Wichtiger Punkt für Baumberg

>>> Hier gibt es das Update zum Aufstiegskampf der Oberliga Niederrhein Die Sportfreunde Baumberg erobern einen Punkt gegen den Tabellenführer SpVg Schonnebeck und haben durch die parallele Pleite der Sportfreunde Niederwenigern den Klassenerhalt sicher! Sportfreunde Baumberg – SpVg Schonnebeck 1:1

Sportfreunde Baumberg: Thorsten Josef Pyka, Ben Harneid, Anthony Oscasindas, Denis Sitter, Florian Haderer, Sertan Yigenoglu, Louis Klotz, Bilal Sezer, Sercan Er, Shoyo Akaogi (83. Tim Knetsch), Enes Topal (59. Robin Hömig) - Trainer: Salah El Halimi

SpVg Schonnebeck: Lukas Lingk, Matthias Bloch, Thorben Kern, Kevin Kehrmann (82. Alpha Kevin Kourouma), Tim Winking, Dacain Baraza (67. Yannick Geisler), Luca Pinke (75. Tim Kuhlmann), Artur Golubytskij, Timo Brauer, Robin Andre Brandner, Conor David Tönnies (67. Thomas Denker) - Trainer: Dirk Tönnies

Schiedsrichter: Jonah Samuel Nije Besong - Zuschauer: 217

Tore: 1:0 Ben Harneid (7.), 1:1 Timo Brauer (38.)

Gelb-Rot: Matthias Bloch (90./SpVg Schonnebeck/Notbremse! Der Kapitän muss gegen den ETB zuschauen. ) ________________ Monheim hat vier Punkte Vorsprung

>>> Hier gibt es das Update zum Aufstiegskampf der Oberliga Niederrhein Der 1. FC Monheim verliert beim ETB SW Essen und bleibt damit vier Punkte vor einem Abstiegsplatz. ETB Schwarz-Weiß Essen – 1. FC Monheim 3:1

ETB Schwarz-Weiß Essen: Ryan Valentine, Frederik Lach, Christopher Stöhr, Jan Bachmann, Jan Corsten, Robin Urban, Kamil Poznanski (88. Collin Weihmann), Niko Bosnjak (78. Almedin Gusic), Nico Lucas, Sanjin Vrebac (82. Youssef Kamboua), Umut Yildiz (69. Lukas Korytowski) - Trainer: Julian Stöhr

1. FC Monheim: Noel Jerome Brieden, Sebastian Spinrath, Assani Lukimya, Kai Schneider, Luca Jan Kiefer, Joshua Sumbunu (82. Youssef El Boudihi), Tobias Lippold, Talha Demir (65. Noah Salau), Kaan Karaduman (46. David Etiosa Galonske), Merveil Tekadiomona, Aleksandar Bojkovski (75. Kameron Joseph Blaise) - Trainer: Dennis Ruess

Schiedsrichter: Can Güzel (Wesel) - Zuschauer: 302

Tore: 0:1 Talha Demir (11.), 1:1 Umut Yildiz (25.), 2:1 Sanjin Vrebac (44.), 3:1 Lukas Korytowski (90.+3) ________________ Kleve vor Klassenerhalt

Luca Thuyl und Niklas Klein-Wiele egalisierten für den 1. FC Kleve einen 0:2-Rückstand beim VfB Homberg, weshalb die Elf von Umut Akpinar vor dem Klassenerhalt steht. Sechs Punkte Vorsprung - sechs Punkte sind nur noch zu vergeben. Es sieht gut aus. VfB Homberg – 1. FC Kleve 2:2

VfB Homberg: Luca Alexander Happe, Aaron Addo, Felix Hohmann, Heni Ben Salah, Henrik Scheibe, Ryo Iwata, Justin Walker, Kilian Schaar (70. Fabio-Daniel Simoes-Ribeiro), Vahidin Turudija, Sakaki Ota, Luca Thissen (92. Maurice Laroche) - Trainer: Stefan Janßen

1. FC Kleve: Henning Divis, Frederik Meurs, Philipp Divis (92. Dano Evrard), Elidon Bilali, Memlan Darwish, Justin Paul Francis (46. Diwan Duyar), Niklas Klein-Wiele (87. Luka Grlic), Fabio Forster, Luca Thuyl, Nathnael Scheffler (61. Juliano Ismanovski), Dario Gerling (84. Pascal Hühner) - Trainer: Umut Akpinar

Schiedsrichter: Daniel Schierok (Essen) - Zuschauer: 180

Tore: 1:0 Henrik Scheibe (32.), 2:0 Ryo Iwata (51.), 2:1 Luca Thuyl (54.), 2:2 Niklas Klein-Wiele (73.) ________________ TVD Velbert steigt ab

>>> Hier gibt es das Update zum Aufstiegskampf der Oberliga Niederrhein Sang- und klanglos ging der TVD Velbert daheim gegen den SC St. Tönis mit 0:8 unter und steigt deshalb aus der Oberliga Niederrhein ab. Dalbecksbaum kann nur noch dann noch die Liga halten, sollte der KFC Uerdingen auf die Oberliga verzichten und Velbert übernimmt noch Rang 15. Das ist aber beides Theorie. Beim KFC gibt es mehrere Parteien, die einen Platz zur Fortführung haben, deshalb sieht die Realität für Velbert erstmal so aus: Landesliga. TVD Velbert – SC St. Tönis 1911/20 0:8

TVD Velbert: Robin Offhaus, Ebrahim Omayrat, Stefan Okkert (46. Mehmet Demirci), Leif Sören Linnig (46. Alihan Adigüzel), Baran Seker, Arda Terzi (46. Phil Britscho), Keita Taguchi, Alessandro Marino (46. Beslind Fazlija), Taira Kayama, Kerem-Murat Cigerli, Joshua Kapenda (46. Joel Agbo) - Trainer: Hakan Yalcinkaya

SC St. Tönis 1911/20: Jan Fauseweh, Niklas Withofs, Maximilian Pohlig, Kohei Nakano, Ilias Bouassaria, Philipp Baum, Dominik Dohmen (46. Branimir Galic), Mario Knops (46. Morten Heffungs), Daiki Kamo (82. Ibraim Ilazi), Julio Torrens, Tyler Nkamanyi (75. Eghosa Aaron Ogbeide) - Trainer: Johannes Dahms - Trainer: Bekim Kastrati

Schiedsrichter: Marvin Dominik Szlapa (Remscheid) - Zuschauer: 102

Tore: 0:1 Mario Knops (15.), 0:2 Daiki Kamo (20.), 0:3 Daiki Kamo (23.), 0:4 Dominik Dohmen (29.), 0:5 Daiki Kamo (35.), 0:6 Tyler Nkamanyi (45.), 0:7 Kohei Nakano (65.), 0:8 Daiki Kamo (76.) ________________ Ratingen-Krise geht weiter

Ratingen 04/19 führte früh durch Gianluca Silberbach in Bocholt, der SV Biemenhorst setzte sich aber trotzdem noch durch: Iker Prudencio (23.) und Taric Boland (88.) sorgten für den Klassenerhalt des Aufsteigers, der sein Ticket für die neue Saison sicher gebucht hat! SV Biemenhorst – Ratingen 04/19 2:1

SV Biemenhorst: Rene Konst, Fabian Krichel, Pascal Spallek, Marc Beckert, Niklas Laigre (83. Justin Heckers), Niklas Ridder, Luca Felix Puhe, Luca Ridder, Joshua Müller (92. Laurin Büdding), Iker Prudencio (78. Alexander Puhe), Taric Boland (90. Jannis Boland) - Trainer: Javier Garcia Dinis

Ratingen 04/19: Luca-Christian Fenzl, Gianluca Silberbach, Bo Lasse Henrichs, James Shepard, Slone Matondo, Emre Demircan, Ali-Can Ilbay, Tim Klefisch (90. Ilyas Vöpel), Rinor Rexha (86. Fabio Di Gaetano), Erkan Ari, Georgios Touloupis (81. Zissis Alexandris) - Trainer: Frank Zilles

Schiedsrichter: Solomon Anderson - Zuschauer: 530

Tore: 0:1 Gianluca Silberbach (4.), 1:1 Iker Prudencio (23.), 2:1 Taric Boland (88.) ________________ TSV Meerbusch ist ebenfalls durch

In der Schlussphase wurde es nochmal eng, weil sich der Mülheimer FC von einem 0:3-Rückstand erholte. Mohamed Yassin Benslaiman Benktib (88.) und Daniel Hoff (92.) sicherten den Gästen aber einen 5:2-Erfolg und damit ebenfalls den direkten Klassenerhalt. Der Mülheimer FC hat fünf Punkte Rückstand auf das rettende Ufer. Mülheimer FC 97 – TSV Meerbusch 2:5

Mülheimer FC 97: Ahmet Karatay, Serhat Sat, Servet Furkan Aydin, Muhammed-Ali Karkar, Eun-seok Ko, Ahmed-Malik Uzun, Harding Mac Stuell Beira (62. Mehmet Serif Dalyanoglu), Amed Öncel, Berkem Eyyrb Kurt (84. Keisuke Hotta), Tunahan Yardimci, Lorik Rama (62. Oben Robert Molango) - Trainer: Bilal Kayaoglu

TSV Meerbusch: Daniel Hoff, Leon Kempkens (80. Mohamed Yassin Benslaiman Benktib), Oktay Enes Soytürk, Dion Gutaj (76. Venhar Ismailji), Kolja Pusch, Yasin Bas (74. Niklas Harth), Micah Cain (74. Nils Christian Werner) - Trainer: Samir Sisic

Schiedsrichter: Cedric Gottschalk (Bottrop)

Tore: 0:1 Micah Cain (10.), 0:2 Dion Gutaj (23.), 0:3 Kolja Pusch (47.), 1:3 Amed Öncel (52.), 2:3 Cem Sabanci (71.), 2:4 Mohamed Yassin Benslaiman Benktib (88.), 2:5 Daniel Hoff (90.+2) ________________ Büderich dreht Heimspiel

Der VfB 03 Hilden führte dank Lukas Lier in Büderich und wäre in der Live-Tabelle gesichert Sechster gewesen, allerdings gab es dann noch ein Comeback der Hausherren: Kevin Weggen, Jan Niklas Kühling und Antonio Munoz-Bonilla trafen nach der Pause und sicherten Büderich einen 3:1-Erfolg. Der Siebte hat fünf Punkte weniger als Hilden und damit rechnerisch noch die Chance, den Rivalen einzuholen. FC Büderich – VfB 03 Hilden 3:1

FC Büderich: Michael Sperling, Ibrahim Kanat, Felix Dannenberg, Jimmy Can Atila, Dennis Schreuers (80. Hendrik Kortgödde), Leon Jonah Lepper, Kevin Weggen, Armin Deljkovic (67. Daud Gergery), Alexander Lipinski (89. Antonio Munoz-Bonilla), Nozomu Nonaka (72. Mahrab Khan), Jan Niklas Kühling (89. Sebastian Santana) - Trainer: Sebastian Siebenbach - Trainer: Torsten Schedler

VfB 03 Hilden: Yannic Lenze, Nick Sangl, Phil Zimmermann, Fabio Bachmann (72. Dominick Wasilewski), Fabian zur Linden, Maximilian Wagener, Nils Arne Gatzke, Calvin Marion Mockschan (81. Gabriel-Eromose Imoiseza), Dominik Rodrigues Figueiredo (65. Shuto Utsugi), Lukas Lier (89. Peter Schmetz), Pascal Weber (81. Serkan Güzel) - Trainer: Tim Schneider

Schiedsrichter: Marten Kaufels (Nieukerk ) - Zuschauer: 50

Tore: 0:1 Lukas Lier (42.), 1:1 Kevin Weggen (62. Foulelfmeter), 2:1 Jan Niklas Kühling (74.), 3:1 Antonio Munoz-Bonilla (89.) ________________ Niederwenigern bleibt auf Abstiegsplatz

>>> Hier gibt es das Update zum Aufstiegskampf der Oberliga Niederrhein Die beste Nachricht: Der 1. FC Monheim hat nicht gewonnen, deshalb bleiben die Sportfreunde Niederwenigern vier Punkte hinter dem FCM, der auf dem sicheren Platz zum Klassenerhalt steht.

Sportfreunde Niederwenigern – SSVg Velbert 0:3

Sportfreunde Niederwenigern: Tim Höppner, Paul Schütte, Jakob Elias Heufken (46. Schevan Rascho), Ole Nissen, Marvin Schurig (80. Kevin Stinnen), Florian Machtemes, Dominik Enz, Paul Anton Renneberg (68. Nils van Kleef), Finn Dorka, Moreno Mandel (76. Dario Schumacher) - Trainer: Marcel Kraushaar - Trainer: Carsten Neuhaus

SSVg Velbert: Marcel Lenz, Noah Abdel Hamid, Felix Herzenbruch, Reo Yoshida, Max Machtemes, Cellou Diallo, Yasin-Cemal Kaya (70. Valon Zhushi), Timo Mehlich (74. David Glavas), Jonas Büchte (28. Pascal Kubina), Robin Hilger (85. Timo Böhm), Andri Buzolli (86. Harumi Goto) - Trainer: Niklas Bonnekessel - Trainer: Ismail Jaroui

Schiedsrichter: Kristijan Rajkovski - Zuschauer: 250

Tore: 0:1 Robin Hilger (19.), 0:2 Robin Hilger (62.), 0:3 Pascal Kubina (85.)

Das ist der nächste Spieltag

33. Spieltag

Fr., 23.05.25 19:30 Uhr SSVg Velbert - SC Union Nettetal

Fr., 23.05.25 19:30 Uhr Ratingen 04/19 - Mülheimer FC 97

So., 25.05.25 15:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - SpVg Schonnebeck

So., 25.05.25 15:00 Uhr SV Sonsbeck - Sportfreunde Baumberg

So., 25.05.25 15:00 Uhr TSV Meerbusch - FC Büderich

So., 25.05.25 15:00 Uhr 1. FC Kleve - TVD Velbert

So., 25.05.25 15:00 Uhr 1. FC Monheim - VfB Homberg

So., 25.05.25 15:30 Uhr VfB 03 Hilden - Sportfreunde Niederwenigern

So., 25.05.25 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - SV Biemenhorst

________________

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: