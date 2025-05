TVD Velbert: Oberliga-Abstieg so gut wie sicher

Auch wenn die laufende Saison nicht ganz den Vorstellungen des Clubs entsprach, wurde am Ende doch ein Weg eingeschlagen, mit dem sich der TVD voll und ganz identifizieren kann: „Das Prinzip in dieser Saison war es ja, jungen Leuten die Möglichkeit zu geben sich auf der Bühne Oberliga zu präsentieren. Und das ist ja auch voll auf gegangen“, sagt sie mit Blick auf den Wechsel von Baran Seker, der sich dem ambitionierten SSVg Velbert anschließen wird – einem Verein mit klaren Aufstiegszielen. Des Weiteren verlässt Marvin Brüggehoff den Verein, ebenfalls in Richtung der SSVg, sowie Joel Agbo, den es zum 1.FC Kleve zieht. Zudem seien noch weitere Spieler in Verhandlungen, die weiter in der Oberliga aktiv bleiben wollen. Zugänge kann Schmitz-Behrend noch keine nennen, was sie aber sagen ist, dass das neue Trainerteam schon fest steht und im Laufe der Woche verkündet werden soll. Entsprechend verrät sie: „Die neuen Trainer sind gerade in der Planung. Die richtigen Zusagen sollten Ende der Woche kommen.“

„Wir wollen jungen Leuten die Möglichkeiten geben“