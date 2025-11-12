TVD Velbert II beeindruckt mit 85-Tore Offensive

TVD Velbert II mit treffsicherer Offensive – Foto: Andre Peters

Der jüngste Erfolg gegen Rot-Weiß Wülfrath II bestätigt: TVD Velbert II hat in der Offensive definitiv keine Probleme. Es ist nicht das erste Mal in der laufenden Saison, dass die Mannschaft von TVD-Coach Dennis Schulten zweistellig trifft. Mit 85 Treffern aus 13 Spielen führt Velbert die Liga klar bei den Toren an – in der Tabelle reicht es in Sachen Punkte jedoch nur für Platz zwei.

So., 09.11.2025, 13:15 Uhr TVD Velbert TVD Velbert II SV Rot-Weiß Wülfrath RW Wülfrath II 23 0 Abpfiff Breit aufgestellte und treffsichere Offensive Es ist bereits das dritte Mal, dass die Offensive des TVD Velbert ganze Arbeit leistet. Schon gegen den SV Bayer Wuppertal (16:1) und den TSV Union Wuppertal II (15:0) konnte die Mannschaft von Schulten zweistellige Siege einfahren. „Es ist so, dass die Jungs konditionell gut dabei sind und viele Gegner am Ende unser Tempo nicht mehr mitgehen können“, erklärt Schulten FuPa Niederrhein. Hinzu kommt die breite Auswahl an Offensivspielern, wie er weiter ausführt: „Gerade im Offensivbereich haben wir viele junge Spieler, die einfach noch nicht satt sind. Das merkt man besonders in solchen Spielen.“

Blickt man auf die interne Torjägerliste der Mannschaft, ist zu erkennen: Es gibt nicht wirklich einen Spieler, der heraussticht. Sieben Spieler haben bereits fünf Treffer oder mehr erzielt. Dennoch hat der TVD-Übungsleiter einen Akteur besonders im Blick: „Yassin El-Ghanou war verletzungsbedingt bei zwei der drei Kantersiege nicht einmal dabei und führt trotzdem die interne Torjägerliste an“, lobt Schulten. Gleichzeitig betont er jedoch die mannschaftliche Geschlossenheit, die Woche für Woche zu sehen ist und die diesen herausragenden Wert von 85 Toren aus 13 Ligaspielen erst möglich macht. Dennoch stehen die Velberter hinter dem TSV Gruiten auf dem zweiten Tabellenplatz. Der Mann an der Seitenlinie sieht den Grund dafür in den beiden Niederlagen, die er zwar als verdient, aber dennoch vermeidbar einstuft. Gegen den TSV Dornap II (1:3) nimmt Schulten die Verantwortung auf sich. Er und sein Trainerteam hätten sich in der Partie gegen den zwei Punkte schwächeren Gegner vercoacht. Die Niederlage gegen Blau-Weiß Langenberg II (1:3) bezeichnet er hingegen als „kollektiven Totalausfall“ seiner Mannschaft. So steht die Zweitvertretung, deren erste Mannschaft in der Landesliga aktuell mit Schwierigkeiten zu kämpfen hat, folgerichtig mit einem Punkt Rückstand auf den Tabellenführer auf Rang zwei der Tabelle.