TVD Velbert: Einer bleibt, einer kommt TVD Velbert verkündet die Verpflichtung von Jacob Sami Jawad, außerdem bleibt Denzel Oteng Adjei.

Denzel Oteng Adjei (22) kam im Sommer vom Landesligisten ESC Rellinghausen und spielt beim TVD auf den offensiven Außenpositionen. Hier hinterließ er in 17 Spielen sehr gute Eindrücke und freuen uns nun, dass wir mit Denzel auch in die Saison 2023/24 gehen und er seinen laufenden Vertrag bereits um ein weiteres Jahr in Velbert verlängerte.

Für die Rückrunde stößt mit Jacob Sami Jawad (21) ein weiterer junger Spieler zu uns, der bereits im Dezember einige Trainingseinheiten mitmachte und das Trainerteam überzeugte. Jacob wohnt in Ratingen und spielte in der letzten Saison für den Oberliga-Konkurrenten Turu80 Düsseldorf und davor beim Landesligisten Schwarz-Weiß 06 D´dorf. In der Jugend spielte er u.a. bei Ratingen 04/19, RW Oberhausen, Arminia Klosterhardt und der SSVg Velbert und konzentrierte sich in den letzten Monaten um sein Studium für Maschinenbautechnik.